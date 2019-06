Corinthians renova contrato de Gustagol até 2022

O centroavante é o artilheiro do Timão na temporada

O anunciou nesta sexta-feira (14) a renovação de contrato do jogador Gustagol para até 2022.

Quer assistir jogos ao vivo e de onde quiser? Assine o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Artilheiro do na atual temporada, Gustavo também renovou seu contrato com o Corinthians até o final de 2022! #VaiCorinthians #GustaGol pic.twitter.com/ZnZBI1liuo — Corinthians (@Corinthians) June 14, 2019

O centroavante é o artilheiro do Timão na temporada, com 10 gols marcados em 26 jogos, além de duas assistências. Ano passado, pela equipe do , ele marcou 30 gols em 45 jogos, sendo 16 pelo e 14 pela ).

Gustagol teve destaque na equipe comandada por Rogério Ceni, contribuindo para que fossem campeões da Segunda Divisão e conquistassem a ascensão à Série A pela primeira vez após 12 anos.

No início desta temporada, surpreendeu os torcedores e ao técnico Fabio Carille com sua artilharia, deixando jogadores experientes como Vagner Love e Mauro Boselli no banco de reservas.

Mesmo após sofrer uma lesão no joelho, o que levou a perder seu espaço na equipe titular, Carille ainda utiliza o centroavante em quase todas as partidas da equipe.

Além de Gustagol, o Timão também renovou contrato com Ralf até o fim de 2020. O volante declarou que irá encerrar sua carreira pelo clube.