Corinthians x Realidade Jovem ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Campeonato Paulista feminino

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (8), pela sexta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Corinthians e Realidade Jovem se enfrentam na noite desta quinta-feira (8), às 21h (de Brasília), no Parque São Jorge, em São Paulo, pela sexta rodada do Paulistão feminino. A partida terá transmissão ao vivo do canal do Paulistão, no YouTube.

Ainda sem perder no Campeonato Paulista feminino, com quatro vitórias e um empate, o Corinthians está na liderança com 13 pontos e um aproveitamento de 86%. Do outro lado, o Realidade Jovem está na lanterna, ainda sem pontuar e acumulando cinco derrotas até o momento.

Prováveis escalações

Corinthians feminino: Lelê; Katiuscia; Giovanna Campiolo, Tarciane e Tamires; Diany, Luana Bertolucci e Gabi Zanotti; Jaqueline, Vic Albuquerque e Jhennifer.

Realidade Jovem feminino: Negueba; Ana Clara, Anna, Thaissinha, Amanda, Maria Luiza, Gisleine Santiago, Bia Moreira, Ana Laura, Elen, Tayane Ferreira.

Desfalques

Realidade Jovem

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Não há desfalques confirmados.

Quando é?