Corinthians propôs R$ 12 milhões pelo goleiro Ivan, diz presidente da Ponte Preta

O Corinthians se dispôs a pagar R$ 12 milhões pela aquisição do goleiro Ivan. É o que diz o presidente da Ponte Preta, Marco Antônio Eberlin. Procurado pela GOAL, ele confirma o valor da oferta feita pelo Timão no mercado da bola.

"A proposta é de R$ 12 milhões, ainda estamos definindo alguns detalhes de percentual que vai para o Corinthians. Eu prometo ser bem transparente, até porque esta é uma proposta minha para o nosso Conselho Deliberativo, mas vamos esperar o negócio ser totalmente fechado", disse em conversa com a reportagem por meio de telefonema na noite desta terça-feira (18).

O dirigente também preferiu não divulgar a forma de pagamento do Timão, mas há conversas para que o montante seja quitado de forma parcelada. As tratativas avançam gradativamente e ainda não têm data para um desfecho.

O Corinthians deve adquirir 50% dos direitos econômicos do jogador, conforme revelado pelo mandatário Duílio Monteiro Alves. A ideia é que o atleta chegue ao Parque São Jorge nos próximos dias para reforçar o elenco comandado por Sylvinho. Ele será o reserva imediato de Cássio no time.

Aos 24 anos, Ivan já costurou a mudança para defender as cores do Corinthians. Já existe um acordo verbal entre o estafe do jogador, liderado pelo agente Fernando Garcia, e o departamento de futebol corintiano, conforme apurado pela GOAL.

Ivan soma convocações para a seleção brasileira sub-23. Ele tem 10 partidas pela equipe e fez a sua estreia em 2 de junho de 2019. O seu contrato no estádio Moisés Lucarelli se encerraria em 31 de dezembro de 2023.