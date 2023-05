Corinthians envia proposta de compra ao Al Hilal por Gustavo Cuéllar

Al Hilal espera uma proposta na casa dos US$ 5 milhões e não tem pressa para negociar o jogador

O Corinthians realizou uma proposta de compra ao Al Hilal por Gustavo Cúellar. O volante colombiano é um dos nomes tentados pela diretoria para reformular o elenco para a segunda metade da temporada de 2023. A informação foi divulgada pelo jornalista Samir Carvalho e confirmada pela GOAL.

Ainda como soube a reportagem, o Al Hilal não vê problemas em negociar o volante, desde que recebe uma proposta próxima a US$ 5 milhões (cerca de R$ 25,4 milhões). De acordo com fontes ouvidas pela GOAL com relação ao clube saudita, a proposta feita pelo Timão estaria próxima do valor pedido pelo clube.

O Al Hilal não tem pressa para concluir um negócio por Cuéllar, pois sabem que o volante negocia com outros clubes também. O colombiano tem contrato com os sauditas até julho de 2024, com a opção de renovar por mais uma temporada. Além de Corinthians, Vasco e Internacional também já demonstraram interesse na contratação do volante colombiano. O jogador segue na pauta dos outros dois clubes do Brasil.

A saída de Cuéllar do Al Hilal está diretamente ligada a uma possível chegada de Sergio Busquets, ex-Barcelona. O volante tem uma proposta do clube, mas ainda não decidiu o seu futuro. Caso o espanhol aceite, a diretoria do Al Hilal não deve dificultar a saída de Cuéllar.

No Al Hilal desde a temporada 2019/20, Gustavo Cuéllar tem 120 jogos com a camisa do clube. Além disso, teve passagens por Flamengo, Junior Barranquilla e Deportivo Cali.