Corinthians não vence e não marca gols jogando fora de casa na Libertadores há praticamente 4 anos; veja números

Na noite desta quarta-feira (04), o Corinthians foi até a Colômbia e ficou no empate por 0 a 0 pela quarta rodada do Grupo E da atual edição da Libertadores. Com a igualdade, o Timão manteve um incômodo tabu: o de não marcar e, consequentemente, vencer jogando fora de casa pelo torneio continental.



A última vez que o clube do Parque São Jorge balançou as redes jogando longe de Itaquera foi no dia 17 de maio de 2018, há praticamente quatro anos, quando venceu o Deportivo Lara por 7 a 2, sob o comando de Fábio Carille. Na ocasião, Jadson (3), Jr. Dutra (2), Romero e Sidcley anotaram os gols corinthianos.



Desde então, o Corinthians disputou mais quatro jogos fora de Itaquera e passou em branco em todos: 1-0 para o Colo-Colo, no Chile, pelas oitavas de final de 2018; 1-0 para o Guaraní, no Paraguai, pela pré-Libertadores de 2020 e 2-0 para o Always Ready, na Bolívia, pela primeira rodada da atual edição da Libertadores.



Além deles, o jogo contra o Deportivo Cali, que foi disputado na quarta-feira. O Timão, inclusive, desperdiçou inúmeras chances de acabar com o tabu, inclusive com Fábio Santos, que isolou um pênalti. A partida, vale lembrar, acabou em 0 a 0.



O clube do Parque São Jorge terá mais uma oportunidade na fase de grupos para acabar com o longo jejum. No dia 17 de maio, justamente 4 anos depois da última vitória, o Timão vai até a Argentina e encara o Boca Juniors em La Bombonera.



Apesar do jejum ter continuado, o empate contra o Cali na Colômbia pode ter sido considerado um bom resultado para o Corinthians. O Timão chegou aos sete pontos e se manteve líder.

Agora, além de visitar o Boca, o time de Vítor Pereira ainda recebe o Always Ready em casa, pela última rodada da fase de grupos da edição de 2022 da Libertadores.