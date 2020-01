Corinthians goleia, joga bem, Boselli brilha... e sobrou para o Carille; veja os memes

O torcedor alvinegro, em meio às comemorações pela vitória de 4 a 1 sobre o Botafogo de Ribeirão Preto, se recordou do ex-treinador

Em sua estreia oficial na temporada 2020, agora sob o comando do técnico Tiago Nunes, o Corinthians goleou o Botafogo-SP por 4 a 1, com direito a três tentos de Boselli e ainda teve posse de bola maior do que em todos os jogos de 2019.

O bom desempenho, sempre buscando o ataque, deixou o torcedor alvinegro encantado, mas também fez os corintianos relembrarem das diferenças em relação ao desempenho da equipe no último ano de Fábio Carille como treinador – marcado por críticas pelo estilo muito defensivo.

E em meio às comemorações pela vitória, o ex-treinador não foi poupado da zoeira. Confira os melhores memes criados pelos internautas nas redes sociais!

Carille vendo o jogo de hoje pic.twitter.com/ShbkdTccIo — Lucas G.Maia (@LucasGmaia) January 24, 2020

Time propondo jogo e fazendo gols? Negativo! VOLTA CARILLE 😠😠😠😠 — Danilo Oliveira. (@doliveira__) January 24, 2020

*Boselli marca 3 gols e ganha com o placar de 4x1*



Fábio Carille: pic.twitter.com/YjF4FutGHc — Gabi (@sccpgabri) January 24, 2020

Carille vendo o Corinthians jogar pra frente pic.twitter.com/EpGbw1Y3Ut — gustavo *+ (@itsliim_a) January 24, 2020

carille corre aqui olha esse placar kk pic.twitter.com/GrvGVCLozt — nicole (@tobiotea) January 24, 2020

Vendo o Corinthians do Carille jogar///Vendo o Corinthians do Tiago Nunes jogar pic.twitter.com/KtSadgQufC — Neste Perfil Amamos Luan Guilherme (@DicksonSccp) January 24, 2020