Corinthians x Fluminense: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Em duelo direto por uma vaga na próxima edição da Libertadores, Corinthians e Fluminense se enfrentam na noite desta quarta-feira (26), às 21h45 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Há cinco jogos sem perder no campeonato e vindo de uma vitória no clássico no fim de semana, o Corinthians, quarto colocado com 57 pontos, chega confiante para o duelo desta quarta. Yuri Alberto está suspenso, enquanto Adson e Xavier seguem no departamento médico e ficam fora da lista de relacionados do técnico Vítor Pereira.

Desta forma, o Timão pode ir a campo com um esquema tático diferente, com Maycon no meio de campo, Mateus Vital na ponta e Róger Guedes no ataque.

Do outro lado, o Fluminense vem logo atrás, na quinta posição, com 55 pontos. O Tricolor arrancou empate na rodada passada e agora quer bater o forte rival fora de casa. O time de Fernando Diniz não tem desfalques confirmados, mas pode ter Matheus Martins, destaque no jogo contra o Botafogo, entre os titulares.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o Corinthians venceu oito vezes, contra sete do Fluminense, além de cinco empates. No primeiro turno, o Tricolor venceu por 4 a 0.