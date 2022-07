Corinthians faz reunião por Giovane e avança por compra de atacante

Timão deve pagar R$ 3 milhões de reais ao Capivariano, que quer receber o montante em uma única parcela.

Nesta quinta-feira (07), o Corinthians se reuniu com o estafe de Giovane para seguir as negociações pela compra do atacante. O negócio ainda não foi sacramentado, mas está avançando em uma boa velocidade, como soube a GOAL.

Com contrato de empréstimo até o dia 14 deste mês, o Timão precisa desembolsar R$ 3 milhões de reais para ter 60% do passe do atacante, que pertence ao Capivariano. Como soube a GOAL, o clube do interior de São Paulo quer o pagamento do montante a vista.

O Timão até pensou em negociar os termos em busca de um parcelamento, mas o Capivariano está inflexível. O clube tem em mãos uma proposta mais vantajosa de um clube do exterior, que pode comprar Giovane caso o Timão não faça o pagamento no dia 13, data limite do negócio.

Apesar disso, o clima segue sendo de confiança em uma permanência de Giovane no Parque São Jorge. A tendência é de que o acordo seja sacramentado no começo da próxima semana.

Na base do Timão desde julho de 2021, Giovane rapidamente se destacou e, por isso, ganhou espaço com Vítor Pereira. O atacante de 18 anos tem seis jogos como profissional, incluindo a partida contra o Boca Juniors, em Bombonera, nas oitavas da Libertadores, onde teve um bom desempenho.