Corinthians evita polêmica e resolve situação entre Róger Guedes e Vítor Pereira internamente

A semana começou movimentada nos bastidores do Corinthians. O principal motivo foi a entrevista coletiva de Vítor Pereira após o empate contra o São Paulo, no último domingo, e as suas falas sobre Róger Guedes. A situação, porém, já está resolvida, segundo apurou a GOAL.

De acordo com pessoas que estão no dia a dia do Corinthians, não há mais qualquer possibilidade do tema virar uma polêmica dentro do CT Joaquim Grava. Sendo assim, as duas partes estão em consenso, e a situação é considerada como “resolvida”.

Em contato com pessoas que estiveram no treino no CT Joaquim Grava na manhã de terça, a GOAL apurou que o clima com Róger Guedes estava tranquilo. O atacante, vale lembrar, não foi utilizado nos jogos contra Boca Juniors e São Paulo e ainda viu o treinador expor a falta de confiança no seu futebol.

Com poucos minutos em campo desde que Vítor Pereira começou com o rodízio, Róger Guedes procura, agora, dar a resposta para o treinador apenas dentro de campo para voltar a ter maior destaque no Timão. O camisa 9 é o artilheiro do clube na temporada, com sete gols marcados em 23 jogos disputados.

Aliás, o clima entre a comissão técnica do português e o elenco corinthiano é considerado bom. Os jogadores estão se adaptando ao novo trabalho, e elogios são feitos no dia a dia. O Corinthians é o líder do Brasileirão, está nas oitavas da Copa do Brasil e está próximo de se classificar às oitavas de final da Copa Libertadores.