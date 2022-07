Corinthians encaminha venda de João Victor ao Benfica

De saída, o zagueiro nem disputará o duelo contra o Boca Juniors pela Libertadores

O Corinthians encaminhou a venda de João Victor ao Benfica, de Portugal. As partes já definiram quanto valerão os percentuais – serão pagos 1,2 milhão de euros (R$ 6,67 milhões na cotação atual) por cada 10% dos direitos econômicos, conforme apurado pela GOAL.

O Benfica não irá adquirir a totalidade dos direitos econômicos do zagueiro, que nem sequer estará à disposição de Vítor Pereira para o jogo contra Boca Juniors, nesta terça-feira (5), pela volta das oitavas de final da Libertadores.

Uma reunião virtual na manhã deste domingo (3) define o percentual de João Victor que será adquirido pelos portugueses. O clube lusitano deve comprar entre 70% e 90% do atleta, o que significa que a negociação gira entre 8,4 milhões de euros (R$ 46,71 milhões) e 10,8 milhões de euros (R$ 60 milhões).

A compra de João Victor pelo Benfica é tratada pelo agente Paulo Pitombeira. Ele tem um percentual da representação do defensor e atua como intermediário do negócio.

João Victor chamou a atenção também do Porto, de Portugal. O rival do Benfica procurou o empresário do jogador, mas não conseguiu chegar a um acordo com o Corinthians no mercado da bola.