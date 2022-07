Corinthians e Boca Juniors poupam titulares e são goleados antes de decisão na Libertadores

Clubes decidirão vaga para as quartas de final da Libertadores na próxima terça-feira, na Bombonera.

Corinthians e Boca Juniors decidem suas vidas na Libertadores da América na próxima terça-feira (5). Após empatarem na Neo Química Arena por 0 a 0, quem vencer está classificado para as quartas de final da competição e um novo empate leva para os pênaltis. Antes disso, porém, ambos os times entraram em campo nos campeonatos nacionais e saíram derrotados.

O Boca Juniors foi superado na Bombonera. Com um time totalmente reserva, os comandados de Sebastián Battaglia perderam de 3 a 0 para o Banfield, na sexta rodada da Liga Argentina.

Enquanto isso, o Timão foi derrotado pelo Fluminense no Rio de Janeiro. Com Vítor Pereira optando por poupar seus principais jogadores e com outros onze desfalques, o Corinthians perdeu por 4 a 0 no Maracanã.

Além de jogar na Bombonera, o Boca Juniors pode ter uma vantagem física na terça-feira. Isso porque Battaglia não utilizou nenhum de seus prováveis titulares para a decisão na Libertadores, enquanto Vítor Pereira deu tempo de jogo para Cássio, Lucas Piton, Fábio Santos, Cantillo, Giuliano e Róger Guedes.

O Corinthians, vale lembrar, tem dez dúvidas para o jogo da Libertadores. Vítor Pereira tem uma extensa lista de jogadores no departamento médico: Maycon (lesão na coxa direita), Gil (lesão na coxa direita), Gustavo Mosquito (tendinite), Rafael Ramos (desconforto na coxa esquerda), Fagner (lesão na coxa direita), Du Queiroz (contratura na coxa esquerda), Renato Augusto (desconforto na panturrilha), Willian (lesão no ombro direito) e João Victor (em recuperação).

O duelo de volta das oitavas de final da Libertadores da América acontece às 21h30 na próxima terça-feira. Boca Juniors e Corinthians decidirão o mata-mata na Bombonera.