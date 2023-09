Corinthians x Botafogo: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (22), na Neo Química Arena; veja como acompanhar na TV e na internet

Com objetivos distintos, Corinthians e Botafogo se enfrentam nesta sexta-feira (22), a partir das 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Antes de encarar o Fortaleza pelo primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana na próxima terça-feira (26), o Corinthians terá pela frente o Botafogo, líder do Brasileirão. Com 27 empates, o Timão está a três do Santos, equipe que abre o Z-4. Na última rodada, empatou com o Grêmio por 4 a 4.

"Dentro da estratégia do Botafogo, esses jogadores vão voltar amanhã (terça), tem a recuperação e dentro do planejamento cabe nós entrarmos… Não sei como eles vão chegar, o CK deles, tem as avaliações… A ideia é fazer o time que puder e ir trocando dentro do jogo, ou fazer o inverso, eles entrarem no jogo. É isso que está planejado, não vai mudar", afirmou Luxemburgo.

Do outro lado, o Botafogo busca reencontrar o caminho da vitória após duas derrotas consecutivas no Brasileirão - Flamengo por 2 a 1 e Atlético-MG por 1 a 0. Apesar dos resultados negativos, alvinegro carioca segue na liderança, com 51 pontos conquistados.

Em 101 jogos disputados entre as equipes, o Botafogo soma 41 vitórias, contra 36 do Corinthians, além de 24 empates. No último encontro válido pela primeiro turno do Brasileirão de 2023, o Alvinegro venceu por 3 a 0.

Prováveis escalações

Corinthians: Cássio; Bruno Méndez, Caetano, Lucas Veríssimo, Matheus Bidu, Gabriel Moscardo, Maycon, Giuliano, Matías Rojas, Wesley e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Botafogo: Gatito Fernández; Di Plácido, Adryelson, Victor Cuesta, Marçal, Marlon Freitas, Gabriel Pires, Eduardo, Victor Sá, Júnior Santos, Tiquinho Soares. Técnico: Bruno Lage.

Desfalques

Corinthians

Giovane, Roni e Paulinho são desfalques.

Botafogo

Igor Rabello, Igor Gomes e Alan Franco seguem no departamento médico.

Quando é?