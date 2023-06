Corinthians aguarda propostas para liberar Romero, sem espaço com Luxemburgo

Paraguaio não foi nem para o banco de reservas nos últimos dois jogos do Timão e deve ser liberado sem dificuldades em caso de proposta

Sem espaço com o treinador Vanderlei Luxemburgo, Romero pode deixar o Corinthians já na janela de transferências no meio do ano. Em caso de uma proposta, seja por empréstimo ou definitiva, o paraguaio deve ser liberado pelo clube do Parque São Jorge, como soube a GOAL.

O atacante tem contrato com o Timão até 31 de dezembro de 2024. Pensando nisso, um empréstimo até o final desta temporada não é descartado - vale lembrar que Romero entrou em campo apenas três vezes no Brasileirão, o que o libera para atuar por outras equipes do torneio ainda nesta edição. A informação foi divulgada pela Itatiaia e confirmada.

Romero foi repatriado pelo Corinthians para a temporada de 2023, mas não justificou o seu regresso dentro de campo. Em má fase, o paraguaio sequer foi para o banco de reservas contra o Independiente Del Valle e não foi relacionado para o duelo com o Cuiabá, que acontece neste sábado (10).

Desde que chegou ao Timão, Romero entrou em campo em 16 partidas, onde não participou diretamente de nenhum gol. Foram nove jogos do Paulistão, três do Brasileirão e quatro da Libertadores que o paraguaio passou em branco.