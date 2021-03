Copa do Nordeste: dicas para apostar no maior regional do Brasil

Competição está pegando fogo na edição 2021 – e você pode lucrar com isso!

A Copa do Nordeste é um dos maiores campeonatos de clubes do Brasil. Sempre recheada de times tradicionais e com grandes estrelas, o regional traz jogos sensacionais, clássicos emocionantes e partidas imprevisíveis, temperos mais do que o suficiente para quem gosta de fazer apostas esportivas pela internet.

Mas como transformar isso em palpites certos? O Betsul, melhor site de apostas esportivas da América do Sul, ensina a fazer isso hoje mesmo. Vamos mostrar como reunir as informações de que precisa para apostar e quais os mercados mais populares que existem.

Apostas esportivas são legais?

Muitas pessoas não sabem e outras até acreditam que não, mas as apostas esportivas são legalizadas no Brasil. O Betsul está de acordo com todas as leis sobre apostas e tem um rigoroso processo de segurança para garantir que seu investimento no site não corra qualquer risco.

Todas as apostas são feitas de forma 100% online e todos os lucros obtidos com seus palpites ficam em sua conta no site até que o resgate seja solicitado. Quando for, o valor será transferido diretamente para a sua conta corrente.

Como apostar na Copa do Nordeste?

Estude os times

A Copa do Nordeste acontece simultaneamente aos estaduais e à Copa do Brasil. Por isso, nem sempre times utilizam força máxima em seus jogos. Depende muito do adversário, da posição na tabela, mas, principalmente, do calendário apertado.

Para não apostar em uma equipe acreditando que ele vai com todos os seus titulares e depois se surpreender com a escalação, busque informações dos dois clubes envolvidos no confronto.

Veja os últimos resultados

Analisar as fases dos dois times é essencial para entender o contexto do jogo e qual equipe tem mais chances de vencer. Vale mais apostar em um gigante em sequência ruim de derrotas ou em um clube menor que vive excelente fase de vitórias? Isso é um julgamento que cabe ao apostador e varia de partida para partida.

Os últimos resultados são bons para encontrar tendências e apostar em diferentes mercados. Por exemplo, uma equipe que vem ganhando jogos, mas que em toda partida leva ao menos um gol está mostrando uma deficiência defensiva. Que tal apostar que ela sofrerá gol?

Pode ser uma aposta mais segura do que apostar no vencedor e tão lucrativa quanto. Mercados assim sempre valem a pena, basta encontrar uma tendência e qual opção se encaixa nela.

Analise o que está em jogo

É fundamental entender a história que cada jogo tem para contar. Às vezes, ele pode valer muito para um time e pouco para o outro. Como decidir suas apostas baseadas nisso? É um julgamento que também varia de partida para partida, portanto, não tem uma regra específica.

Se para o time mais forte aquele evento serve só para cumprir tabela enquanto para o time mais fraco está valendo a “vida”, será que não vale apostar na zebra já que o interesse no jogo é maior?

Evite apostar com o coração

Isso pode parecer óbvio, mas é sempre bom falar: não aposte em jogos nos quais sua emoção está envolvida. Sentimentos atrapalham demais seu julgamento e as chances de você fazer uma aposta ruim são altas. Isso é tão verdade que muitos apostadores profissionais têm por padrão não apostar em seus times do coração.

Se você gosta muito de um time, jogador ou técnico e está torcendo para que ele vença, escolha outro evento para apostar. Existem tantos e qualquer um que não envolva sentimento é melhor do que um em que você esteja envolvido sentimentalmente.

Mercados para apostar na Copa do Nordeste

Vencedor do Jogo

É o mercado mais popular que tem no mundo das apostas esportivas e consiste apenas em apostar no resultado do evento (vitória do mandante, empate ou vitória do visitante). É muito bom para apostar, principalmente em jogos mais equilibrados, quando as odds (cotações) são bem mais altas.

Uma derivação deste mercado é a Dupla Possibilidade. Nela, você pode escolher dois dos três resultados possíveis de uma partida, aumentos demais as suas chances. Por ser uma aposta mais segura, as odds são menores, mas ainda assim vale muito a pena.

Total de Gols do Jogo

Acertar o placar exato de um jogo é bem complicado, mas prever quantos gols vão sair numa partida é uma tarefa mais simples. E é mais ou menos isso o que você precisa prever no mercado de Total de Gols do Jogo. Não é preciso ser exato, só palpitar se a partida terá mais ou menos do que um número X de gols.

No mercado de “+ de 1.5”, por exemplo, é necessário um mínimo de dois gols para vencer a aposta. Uma dica legal é ver a média de gols que o mandante faz e toma quando joga em casa e as mesmas estatísticas do visitante quando ele joga fora. Além disso, confira os resultados recentes das equipes. Isso ajuda bastante na hora de palpitar.

