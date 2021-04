Copa do Nordeste 2021: os favoritos das quartas de final

Duelos pelo mata-mata acontecem sábado (17) e domingo (18)

A Copa do Nordeste terá jogos de mata-mata imperdíveis neste fim de semana. Entre sábado (17) e domingo (18), os oito times classificados da fase de grupos se enfrentam em jogos únicos: perdeu, está fora. E grandes partidas prometem agitar o principal regional do país.

Os quatro jogos estarão disponíveis para apostar no Betsul, o melhor site de apostas esportivas da América do Sul. Mas, antes de dar seus palpites, é hora de saber o que esperar de cada um dos jogos e algumas dicas de mercados para investir. Confira:

Fortaleza x CSA - Sábado, 16h (horário de Brasília)

Dica de aposta: Ambas Equipes Marcam - Não

O Fortaleza fez a melhor campanha geral da fase de grupos da Copa do Nordeste, com 17 pontos conquistados em 24 disputados. O ataque não se destacou tanto nessa caminhada, mas a defesa foi um ponto muito forte, sofrendo apenas quatro gols, a segunda melhor da competição. O CSA, quarto colocado do Grupo A, fez uma campanha positiva, mas com cinco empates em oito partidas.

O time de Alagoas visita o Leão no Castelão e precisará jogar muito para passar de fase. As duas equipes, aliás, vêm jogando bem nas últimas partidas, mas o favoritismo dos cearenses é nítido: cair nas quartas de final seria uma decepção diante das expectativas para o confronto. O CSA confia demais nos gols de Dellatorre, vice-artilheiro do Nordestão.

Bahia x CRB - Sábado, 16h (horário de Brasília)

Dica de aposta: Total de Gols do Jogo - Acima de 2.5

Bahia e CRB fazem um jogo cujo resultado é muito difícil de se prever. Eles tiveram campanhas semelhantes no Grupo A e terminaram com 13 pontos cada. O Tricolor venceu mais partidas (4), mas o Galo perdeu menos (1). Os baianos têm o melhor ataque da primeira fase (16), enquanto os alagoanos têm uma das melhores defesas (6).

Espera-se um jogo muito parelho, com o Bahia contando com uma leve vantagem por jogar no Pituaçu. Gilberto, artilheiro da Copa do Nordeste (com direito a um ‘poker’ diante do Altos-PI), é esperança de gols do Tricolor; do lado do CRB, Lucão é a aposta ofensiva. De qualquer maneira, esse embate entre um ataque potente e uma defesa sólida tem tudo para definir o classificado.

Vitória x Altos - Sábado, 18h30 (horário de Brasília)

Dica de aposta: Faixa Total de Gols do Jogo - 2-3

Outro confronto que promete bastante equilíbrio é Vitória x Altos, que se enfrentam no Barradão. O Rubro-Negro foi o vice-líder do Grupo B e o time do Piauí veio logo atrás, com apenas dois pontos de diferença. Ao olharmos para as duas campanhas, porém, a dos baianos se mostra mais sólida até aqui.

O favoritismo é do Vitória, mas engana-se quem acha que Altos não tem chances. O time fez história ao passar de fase, está muito motivado pelos feitos que alcançou e vai para a partida sem nenhuma responsabilidade. Mais leve, quem sabe o que ele pode aprontar (de novo)?

Ceará x Sampaio Corrêa - Domingo, 16h (horário de Brasília)

Dica de aposta: Ambas Equipes Marcam - Não

Líder do Grupo A, o Ceará tem o melhor saldo de gols da Copa do Nordeste (marcou 14 gols e levou só três). O Sampaio Corrêa, por sua vez, tem uma campanha bem tímida neste mesmo período, passando em quarto na chave. Mas, mesmo assim, o Vozão mostrou alguns problemas até aqui.

Se o Sampaio conseguir aproveitar, pode causar desconforto no Ceará e ameaçar a classificação do Vozão, grande favorito a chegar na semifinal da Copa do Nordeste. O mando de campo também ajuda o Alvinegro nesta missão, assim como o elenco reforçado de Guto Ferreira que vai ganhando cada vez mais a sua cara.

Sobre o Betsul

O Betsul é o melhor site de apostas esportivas da América do Sul, desenvolvido para atender os apostadores e torcedores mais exigentes. O site oferece uma interface simples, intuitiva e segura para o apostador se divertir à vontade a partir de diversas modalidades de apostas e uma extensa lista de esportes.

Com o ídolo Falcão, maior jogador de futsal de todos os tempos, como embaixador da marca, o Betsul também representa o braço brasileiro da Gambling for Change, organização que pretende revolucionar o mercado de apostas esportivas em todo o mundo.

Mais artigos abaixo

Chamada de Jogo do Bem no Brasil, a iniciativa destina uma quantia do valor arrecadado com apostas no site para uma causa ou instituição social. Isso não implica em nenhum custo adicional para o apostador, é o Betsul que reparte um percentual do seu lucro para fazer o bem.

O Betsul é um site licenciado pela Curacao eGaming, com regulamentação e registro em Curacao. Número de registro: 8048/JAZ2019-017.