Copa do Mundo 2030 em Portugal e Espanha: as cidades e os estádios da proposta

Espanha e Portugal estão trabalhando numa candidatura como a que já apresentaram em 2018 para receber o grande evento

Espanha e Portugal caminham juntos para tentar sediar a Copa do Mundo de 2030. As federações de futebol de ambos os países apresentaram-se oficialmente no dia 4 de junho de 2021 em ato com o Rei Felipe VI, o Presidente da República de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa e os presidentes de ambos os governos, Pedro Sánchez e Antonio Costa.

Espanha e Portugal candidatam-se para sediar a Copa do Mundo de 2030: tudo o que você precisa saber

O apoio institucional na organização da Copa do Mundo é especialmente importante. Uma das coisas mais observadas nos projetos de seleção é que todos remem na mesma direção e que o poder político forneça todas as facilidades possíveis e garanta o financiamento.

A FIFA vive de grande parte do enorme dinheiro que ganha na Copa do Mundo e por isso a escolha do local ainda é um grande leilão em que se buscam as melhores garantias possíveis.

As federações conhecem bem o processo e, por isso, na sua primeira comunicação oficial sublinham que "os governos de ambos os países estão devidamente informados do processo, pois esperam ser parte fundamental do seu desenvolvimento".

Espanha e Portugal já apresentaram uma candidatura chamada Ibérica para sediar o evento em 2018, mas a FIFA decidiu e a Rússia foi a sede da Copa do Mundo.

Estádios e cidades que poderiam sediar

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) divulgou os estádios espanhóis que são candidatos a sediar a Copa do Mundo de 2030. Foram divulgados 15 estádios espalhados por 13 cidades diferentes. Madrid e Barcelona são as duas únicas cidades que têm dois candidatos: enquanto o Santiago Bernabéu e o Wanda Metropolitano aparecem na capital, o RCDE Stadium e o Camp Nou estão em Barcelona. Entre as surpresas, a Nueva Condomina de Murcia também aparece entre os escolhidos. Entra também o Novo Mestalla, no qual as obras foram retomadas recentemente após 13 anos paradas e que ainda não tem data de inauguração.

Entre as ausências também há surpresas. Nem o Benito Villamarín nem o Sánchez-Pizjuán estão entre os escolhidos, sendo o primeiro o quarto com maior capacidade do país. Nem o Martínez-Valero de Elche, no qual a Espanha e muitas outras seleções disputaram partidas internacionais nos últimos anos devido à sua capacidade e conforto que oferece.

Balaídos (Vigo)

Riazor (A Coruña)

El Molinón Enrique Castro Quini (Gijón)

San Mamés (Bilbao)

Anoeta (San Sebastián)

La Romareda (Zaragoza)

Camp Nou (Barcelona)

RCDE Stadium (Barcelona)

Metropolitano (Madrid)

Santiago Bernabéu (Madrid)

Nuevo Mestalla (Valencia)

Nueva Condomina (Murcia)

La Cartuja (Sevilla)

La Rosaleda (Málaga)

Estadio Gran Canaria (Las Palmas)

Candidaturas rivais

Na Copa do Mundo de 2030 será o centenário da maior competição de seleções que existe. Além da aposta de Espanha e Portugal, foi apresentada uma candidatura conjunta da Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile. Levando em conta a habitual rotação de continentes, é difícil pensar que eles poderiam ser escolhidos, embora os quatro países não pertençam à Concacaf como México e Estados Unidos e pertencem à Conmebol.

O outro candidato é o Marrocos , que há muito tem interesse em sediar uma Copa do Mundo e já tentou organizar em 2026, que será no México e nos Estados Unidos. Foi considerado que o país estivesse na candidatura junto com Portugal e Espanha. Aliás, o Presidente do Governo chegou mesmo a comentar o assunto durante uma visita oficial no país. Neste caso, porém, Marrocos não apareceu na comunicação da federação espanhola e parece que se apresentará sozinho para ser o segundo país africano a organizar o torneio depois da África do Sul em 2010.

Por seu lado, a Inglaterra também considerou apresentar-se mas no início de 2022 parece que abandonou a ideia e deixaria Espanha e Portugal como os únicos candidatos da Europa, que recebeu o torneio em 2018 mas não receberá em 2022, que será no Catar (Ásia), nem em 2026 que acontecerá nos Estados Unidos e México (América do Norte).

Datas-chave e quando o local e o lance vencedor são escolhidos

A FIFA concordou que o processo de validação das diferentes candidaturas poderá começar ao longo de 2022. A eleição do país ou países-sede terá que esperar dois anos a partir de então, quando um Comitê de especialistas visitará as instalações para se informar sobre as candidaturas e a sede da Copa do Mundo de 2030 serão decididas em 2024 no âmbito do 74º Congresso da FIFA.