Copa da França, o caminho 'mais fácil' para PSG e Neymar salvarem temporada

O time foi eliminado nas semifinais da Liga dos Campeões, corre o risco de perder a Ligue 1 para o Lille... e está na final da Copa

Acabou. Após disputa tensa com o Montpellier, o PSG de Neymar, Marquinhos e cia levou a melhor sobre o rival nos pênaltis, eliminou os donos da casa e está na final da Copa da França. Torneio menos relevante para o clube francês, sim, mas que pode ter papel importante na temporada: tirar o Paris Saint-Germain do zero a zero.

Isso porque o PSG corre sério risco de terminar a temporada sem levantar nenhuma taça de renome: o time até venceu a Supercopa, torneio bem menos importante, derrotando o Olympique de Marselha, mas já foi eliminado da Liga dos Campeões da Uefa e atualmente, está na segunda colocação da Ligue 1, com três pontos a menos do que o Lille, líder da competição.

Assim, a Copa da França pode acabar tendo uma importância maior do que teve nos últimos tempos: o Paris Saint-Germain venceu a competição em cinco dos últimos seis anos, mas nenhuma teve o impacto que a conquista pode ter na atual temporada.

Isso porque mesmo podendo passar em branco, o PSG não vem sendo tão criticado pela mídia como foi nos últimos tempos: o time com Mauricio Pochettino dá mostras de que pode dar o próximo passo nas competições continentais, ao mesmo tempo que a Ligue 1 se fortaleceu e conta com equipes mais competitivas.

A possível conquista da Copa da França, então, contra o Monaco ou o Rumilly-Vallières, da quarta divisão, chegaria para talvez ser a cereja do bolo em uma temporada onde o Paris Saint-Germain conseguiu resultados expressivos contra Barcelona e Bayern de Munique, no mata-mata da Liga dos Campeões, e só terminou eliminado para o Manchester City, grande favorito, em dois duelos competitivos.

Não significa que o título do torneio já esteja encaminhado: existem grandes chances do PSG ter que enfrentar o Monaco, equipe que lhe venceu nois dois encontros na temporada, uma delas em uma virada épica no Parc de Princes, na final. Mas parece um caminho mais tranquilo do que torcer contra o Lille na Ligue 1.

Isso porque os líderes precisam apenas de uma vitória e um empate para garantir o título, e não enfrentarão nenhum adversário tão complicado: o time recebe o tradicional Saint-Étienne e o visita o Angers, mas ambos estão na parte de baixo na tabela e não tem mais pelo que brigar no Campeonato Francês. A tendência, então, é que o Lille faça seis pontos e quebre uma fila de 10 anos sem ser campeão da Ligue 1.

Poucos imaginavam, mas existe uma boa possibilidade de que a Copa da França, deixada de lado em outros anos como torneio de segundo escalão, se transforme na competição que pode salvar o ano de Neymar e do PSG - o brasileiro não fica sem vencer um titulo importante em uma temporada desde 2013-14, quando estava em sua primeira campanha no Barcelona. É a Copa da França ganhando contrornos de Liga dos Campeões em um ano onde o Paris Saint-Germain provavelmente merecia mais.