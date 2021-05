Montpellier 2 (5) x (6) 2 PSG: Paris SG vence nos pênaltis e avança à final da Copa da França

O PSG venceu o Montpellier nos pênaltis por 6 a 5 e avançou à final da Copa da França. As equipes empataram por 2 a 2 no tempo normal. Sem Neymar até os 86 minutos, Mbappé fez os dois gols do visitante no Stade La Mosson. Gaétan Laborde e Andy Delort fizeram os gols do visitante e garantiram a igualdade nos 90 minutos.

A equipe enfrentará o vencedor da partida entre Rumilly Vallières e Mônaco na final da Copa da França. O outro jogo será disputado nesta quinta-feira (13).