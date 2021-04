Neymar privilegiado? Pochettino avisa que no PSG todos são iguais

O craque diz estar muito feliz no time, e treinador logo descartou que isso de deva a algum tipo de tratamento especial dado a ele

Neymar já passou por momentos delicados no PSG, mas hoje garante estar muito feliz no time. Mauricio Pochettino, porém, garante que isso não tem nada a ver com um suposto tratamento especial que lhe é dado: "todos iguais".

Desde que chegou a Paris, Neymar, mais do que nunca, se tornou o centro das atenções. Contratado com o craque do PSG, o brasuleiro chegou a ter problemas com a torcida, principalmente ao tentar voltar para o Barcelona. O tempo, porém, acabou com o descontentamento e, hoje, Neymar se diz muito feliz e focado em fazer história pelo time.

Prestes a encarar uma semifinal de Liga dos Campeões, sua primeira no comando do PSG, Mauricio Pochettino concedeu uma entrevista coletiva na qual falou sobre a felicidade de seu principal jogador. "É melhor perguntar a ele [sobre sua felicidade]".

"Sua abordagem natural, como você disse, é sobre ser profissional, disciplinado, então é importante que permitamos que os jogadores façam o que precisam fazer. Não estamos dando mais a nenhum jogador em particular. Tratamos todos eles da mesma maneira", completou o treinador.

Antes, o argentino já havia elogiado sobre o quão fácil é trabalhar com o craque, que está sempre disposto a ouvir o treinador. "Desde o primeiro dia, ele sempre esteve muito aberto. Ele é muito humilde, ouve, aceita todas as instruções de bom grado. Os jogadores brasileiros tem algo especial dentro deles, jogam futebol como se estivessem dançando. Ronaldinho foi meu companheiro no PSG, e agora Neymar. Eles se sentem bem em campo, jogando bem", disse ao The Guardian.

Se preparando para o duelo contra o Manchester City, nas semifinais da Liga dos Campeões, Pochettino reconheceu que terá que ser injusto com alguns jogadores, já que quase todas as peças de seu time estão disponíveis para o duelo. "Acho que muitos jogadores merecem jogar, mas é uma pena porque só vamos jogar com onze jogadores. Mas, é claro, a equipe está muito confiante, concentrada no amanhã. Sabendo o quanto é importante para nós, para o clube, para os jogadores, para a equipe técnica", disse na coletiva.

O duelo de ida contra o Manchester City será nesta quarta-feira (28), às 16h (de Brasília). O PSG joga o primeiro jogo e, na semana seguinte, viaja à Inglaterra para disputar a partida de volta, valendo vaga em mais uma final de Champions, que pode ser a segunda seguida da equipe.