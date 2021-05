Neymar e PSG: disputa acirrada na Ligue 1 é desafio imediato para parceria renovada

O time corre o risco de perder a hegemonia no Campeonato Francês: equipes como Lille, Lyon e Monaco ameaçam o domínio dos parisienses

De contrato renovado até 2025, Neymar terá um desafio inédito logo em seus próximos dias no PSG: diferentemente do que aconteceu em outras temporadas, o time terá que suar até a última rodada da Ligue 1 e corre o risco de ficar sem taça.

O Lille, com 79 pontos, é o líder do Campeonato Francês. O Paris Saint-Germain vem logo atrás, com 75 pontos, e um jogo a menos, porém precisa secar os líderes se quiser sair com a taça: restam apenas duas rodadas da competição e não existe mais confronto direto entre os rivais.

Mas não é só o Lille que vem surpreendendo e tornando a Ligue 1 2020-21 a edição mais competitiva dos últimos tempos: o Lyon, com 73 pontos, contando com Bruno Guimarães, Memphis Depay e Lucas Paquetá, e o Monaco, com 71, um jogo a menos e um futebol envolvente com Caio Henrique, Ben Yedder e Volland, também estão vivos na briga e mostraram que podem brigar de igual pra igual com o PSG.

Lucas Paquetá e Bruno Guimarães foram comemorar com a torcida do Lyon, que estava fora do estádio, no melhor estilo Brazuca pic.twitter.com/cy6sfXBEf0 — Raisa Simplicio (@simpraisa) May 8, 2021

É claro: o elenco dos parisienses ainda é bem mais rico do que o de seus rivais. Mesmo com alcunas lacunas, o time segue contando, por exemplo, com Neymar - agora até 2025 - e com Mbappé - sabe se lá até quando. Mas um campeonato tão competitivo assim é notícia nova para o brasileiro, ao menos desde sua chegada à Paris.

Contratado para a temporada de 2017-18 - um ano antes, o PSG havia perdido a Ligue 1 para o Monaco -, Neymar, logo em seu primeiro ano, viu sua equipe sair com o título com 13 pontos de vantagem para o vice-campeão, justamente o clube do principado. No ano seguinte, foram 16 pontos de vantagem diante do Lille, e na última temporada, 12 contra o Olympique de Marselha - em um campeonato que acabou antes do final, devido à pandemia da Covid-19.

O PSG não vinha tendo dificuldades para sair com a taça da Ligue 1/FOTO: Getty Images

Para ficar com a taça, então, os parisienses precisam secar o Lille contra o Saint-Étienne e Angers, já que caso os líderes façam seis pontos, serão campeões não importando os resultado do Paris Saint-Germain. E ainda não podem vacilar: Lyon e Monaco estão na cola tentando conquistar uma vaga na Liga dos Campeões.

O PSG, então, volta aos gramados neste domingo (9), às 16h (de Brasília), precisando vencer o bom time do Rennes, sétimo colocado, para não ficar a quatro pontos do líder Lille e praticamente dar adeus as chances do título nacional. Após o Rennes, o time ainda recebe o Reims e fecha a temporada viajando para enfrentar o Stade Brestois.