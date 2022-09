Contratar Neymar e Mbappé foi um erro? Diretor do PSG admite que sim

O diretor do Paris Saint-Germain, Luis Campos, admitiu que o clube cometeu um “erro” ao contratar dois jogadores da mesma posição no passado

Em busca de conquistar o título da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain passou a gastar muito e contratar grandes estrelas. No verão de 2017, por exemplo, os gigantes da Ligue 1 explodiram um mercado de transferências ao concordar em acionar a cláusula de liberação de 222 milhões de euros (R$ 821 milhões na época), que existia no contrato de Neymar no Barcelona.

Além disso, o time francês também elevou seu patamar ao se reforçar, por empréstimo, com o atacante do seu rival, Monaco, Kylian Mbappé. Depois de um período emprestado, o PSG exerceu sua opção de compra e desembolsou 180 milhões de euros (R$ 678,5 milhões na época) pelo jogador.

Ao investir 402 milhões de euros em dois jogadores que ocupam a mesma área do campo, o PSG esteve relativamente quieto para seus padrões na última janela, como afirmou Luis Campos, diretor de futebol do clube, ao podcast Rothen s'enflamme: “Cometemos o erro no passado de contratar dois jogadores na mesma posição. A janela de transferências não é boa porque faltam jogadores em posições-chave e porque temos uma sobreposição de jogadores em outras posições.”

Mesmo assim, o clube foi grande ao mercado para contratar Lionel Messi, ex-Barcelona, a um elenco repleto de estrelas durante o verão europeu de 2021. Fato é que, com essas contratações de peso, o PSG esperava que resultasse rapidamente em encerrar uma longa espera pela glória da Liga dos Campeões.

Enquanto Neymar e Mbappé nem sempre se entenderam durante seu tempo juntos no Parc des Princes, e embora tenham selado a paz, o brasileiro marcou 111 gols em 155 jogos, enquanto o segundo marcou em 181 ocasiões em 226 partidas.