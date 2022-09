Neymar e Mbappé selam 'trégua' por conflito no PSG – publicamente, ao menos

Jogadores têm conflito há algum tempo e não pretendem deixar situação afetar restante da equipe

O clima nos vestiários do PSG está mais amigável - isso, pelo menos, é o que se entende por fora das relações pessoais dos atletas, principalmente entre o francês Kylian Mbappé e o brasileiro Neymar. Os dois atacantes deixaram de aparentar a ótima relação que tinham em campo e intrigas tomaram conta dos assuntos da equipe da capital francesa.

As questões entre o craque brasileiro e o campeão do mundo francês parecem ir além do que apenas a decisão de quem seria o batedor oficial de pênaltis da equipe parisiense, quando Neymar e Mbappé entraram num conflito que precisou de intervenção dos zagueiros Marquinhos e Sergio Ramos, além do técnico Christophe Galtier.

Além disso, ficou evidente que o camisa 7 do PSG não estava nada feliz com as atitudes de seus companheiros no clube, quando desistiu de uma jogada em embate pela Ligue 1, contra o Montpellier. Em algumas oportunidades, câmeras nos caminhos do vestiário captaram o atleta reclamando, por exemplo, com Hakimi, sobre a "falta de passes" para que ele pudesse marcar gols. Uma recente pesquisa, inclusive, mostrou que entre Mbappé, Messi e Neymar, o francês é o atleta que menos devolve os passes devolvidos pelos companheiros argentino e brasileiro.

Getty

O jovem jogador de 23 anos citou em entrevista, após vitória sobre a Áustria em jogo válido pela Uefa Nations League, que seu estilo de jogo pela França é totalmente diferente do PSG, sendo mais livre pela seleção nacional: "Tenho muito mais liberdade aqui. O treinador sabe que há um número 9 como Oliv (Giroud) que ocupa as defesas e eu posso andar e ir para o espaço. Em Paris é diferente, não tem isso. Me pedem para fazer o pivô, é diferente."

Segundo o jornal L'Equipe, no entanto, os dois jogadores, apesar da relação atualmente conflituosa, não querem afetar os companheiros de clube e não pretendem fazer com que a mídia deixe o assunto ir à tona. Isso fica evidente quando, por exemplo, Neymar evitou falar sobre a relação com o francês, para que não houvessem interpretações equivocadas sobre o assunto, afirmou o portal.

Getty Images

No fim, a relação entre Messi e Neymar tem se aflorado, e os dois jogadores tem aumentado ainda mais sua amizade, desde que o argentino voltou a jogar com o brasileiro, após a passagem dos dois juntos no Barcelona. Se o trio MNM conseguir chegar a um acordo entre si, principalmente entre o camisa 10 e o 7, a equipe francesa terá chances, ainda maiores, de alcançar o título da Uefa Champions League.