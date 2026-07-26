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Vinicius Junior 2025-26Getty Images
Muhammad Sharaf Eldeen

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Contacto do Arsenal com Vinícius? Fontes próximas do jogador respondem

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O futuro do craque da Seleção continua indefinido

Vinícius Júnior mantém a vontade de continuar no Real Madrid, num momento em que aumenta a incerteza sobre o seu futuro no clube, com o seu contrato a aproximar-se do último ano e sem indicações claras, até agora, de que se chegue a um acordo relativamente à renovação, segundo o jornalista espanhol especializado em notícias do clube merengue, Jorge Picón.

Picón afirmou, este domingo, que os próximos de Vinícius asseguram que a prioridade do jogador não mudou, ou seja, renovar o seu contrato com o Real Madrid, enquanto o Arsenal confirma de forma não oficial o seu interesse na estrela brasileira.

Por outro lado, fontes próximas do jogador indicam que, até agora, ninguém do clube inglês os contactou diretamente.

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Apesar do desejo de Vinícius em continuar, a possibilidade de renovação do seu contrato continua a ser complicada, uma vez que a distância entre as duas partes não se alterou há meses, enquanto a direção do Real Madrid não demonstra intenção de melhorar a sua oferta atual.

Na verdade, o clube informou os agentes de Vinícius de que, apesar de a renovação do contrato do jogador ser uma prioridade, o Real Madrid estaria disposto a chegar a um acordo para a sua venda caso ele queira sair, sobretudo com o risco crescente de o perder a custo zero em 2027.

Espera-se que Vinícius regresse a Madrid no final desta semana, num clima de expectativa quanto ao seu futuro, com o início da contagem decrescente.


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