Conselho do São Paulo aprova uniforme que homenageia Telê Santana

Desenho da camisa já foi feito pela Adidas e aprovado em encontro do conselheiros nessa segunda-feira

O Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou o terceiro uniforme para 2022 em reunião ocorrida na noite dessa segunda-feira (8). A camisa é uma homenagem ao agasalho utilizado por Telê Santana em 1992, quando o clube sagrou-se campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes.

O encontro, mediado pelo presidente Olten Ayres de Abreu Júnior, deu parecer positivo à utilização do novo uniforme, como soube a GOAL. Ainda não há previsão para estreia do material, mas já há a aprovação.

Reprodução

O novo desenho é uma homenagem ao agasalho utilizado pelo clube em 1992. À época, Telê Santana é quem ficava com o material no dia a dia do clube. A roupa ficou eternizada porque o técnico levantou a taça do Mundial de Clubes com o agasalho.

O desenho do novo uniforme são-paulino contou com desenvolvimento da Adidas, mas também da diretoria do clube. Há o desejo de reproduzir novas "réplicas" na parceria que tem encerramento previsto para dezembro de 2023.