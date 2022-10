Conmebol vende cerca de 11 mil ingressos para a final da Copa Libertadores entre Flamengo e Athletico-PR

Entidade está contemplado sócios do Barcelona com uma entrada grátis para cada uma comprada

Cerca de 11 mil ingressos foram vendidos até o momento para a final da Copa Libertadores entre Flamengo e Athletico-PR, no dia 29 de outubro, em Guayaquil, no Equador. O estádio Monumental Isidro Romero Carbo tem capacidade para cerca de 55 mil pessoas.

As vendas para os torcedores de ambos os clubes começaram no dia 28 de setembro. Juntos, Flamengo e Athletico-PR têm direito a uma carga de 12 mil cada, totalizando 24 mil. Sócios do Barcelona de Guayaquil também podem comprar ingressos, pagando apenas 85 dólares. Eles também estão sendo contemplados com mais uma entrada para cada ingresso comprado.

Torcedores de Flamengo e Athletico-PR precisam desembolsar 142 dólares por cada ingresso. Apesar da baixa procura, no entanto, a Conmebol mantém a expectativa para um público alto. O rubro-negro carioca, por sua vez, acredita que ao menos 15 mil torcedores estarão presentes no estádio. Já o Furacão estipula algo em torno dos 2 mil.

O campeão da Copa Libertadores vai receber uma premiação de US$ 16 milhões (cerca de R$ 85 milhões na cotação atual). O vice-campeão vai faturar US$ 6 milhões (cerca de R$ 12 milhões).