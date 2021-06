Conmebol prepara melhorias no gramado do Maracanã para final da Copa América

Estádio ficará nas mãos da entidade logo após o duelo desta quarta (23), entre Flamengo e Fortaleza e gramado será parcialmente trocado

Alvo de muitas reclamações, o Maracanã vai ganhar um tratamento especial da Conmebol para sediar a final da Copa América, que acontece no dia 10 de julho, no estádio. O processo começa depois da partida desta noite, entre Flamengo e Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro e será feito pela mesma empresa que já cuida do campo no dia a dia.

A entidade vai trocar algumas partes do gramado durante o período de descanso dos jogos, já que nem Flamengo e nem Fluminense jogarão mais no estádio até odia 11 de julho.

Recentemente, a organização do Maracanã já tinha aproveitado um período de 11 dias sem jogos para fazer algumas melhorias, como a composição com um tipo de grama utilizado no inverno. A expectativa é de que o gramado volte a ficar tão bom quando na época da final da Copa Libertadores.

Equipes reclamam do gramado do Nilton Santos

Nos últimos dias, o gramado do Nilton Santos foi alvo de críticas como as de Lionel Messi. O craque argentino ressaltou, após o empate diante do Chile, que o "gramado não ajudou muito".

Já o treinador Scaloni foi mais contundente e disse:

"Ter jogado neste campo diz muito. O estado é lamentável. Aos 10 minutos, já não dava mais para jogar. Está mais para outro esporte do que para futebol".

O mesmo campo, que recebe Brasil e Colômbia nesta quarta-feira (23), também recebeu críticas do técnico Tite, que comandou a equipe brasileira no estádio, na vitória por 4 a 0 sobre o Peru.

"O estado do gramado não é bom. Em função de ser recente a retirada é humanamente impossível (que fique bom). A melhor condição do gramado significa melhor condição para a saúde dos atletas. Um buraco ou um escorregão possibilita um embate mais intens".