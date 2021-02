Conmebol divulga datas da Libertadores e final será dia 20/11

Primeira fase do tornei começa no dia 24/02; entidade ainda não definiu estádio da grande decisão

A Conmebol divulgou nesta quinta-feira (04), as datas da Copa Libertadores da América e a grande final da edição de 2021 acontecerá no dia 20/11 em local ainda por definir. A fase de grupos começa no dia 24 de abril.

A fase preliminar do torneio, terá início nas semanas 24/02 e 03/03.

Confira abaixo todas as datas:



🗓️🧐 Confirmado o novo calendário 2021 da CONMEBOL #Libertadores! O torneio começará na semana de 2️⃣4️⃣ de fevereiro, e o sorteio da Fase de Grupos será em 16/4.#GloriaEterna pic.twitter.com/XKqwPGoPsv — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) February 5, 2021

A Conmebol também divulgou as datas da final da Recopa Sul-Americana. O Palmeiras, campeão da Libertadores, vai encarar o Defensa y Justicia, campeão da Sul-Americana, nos dias 07/04 e 14/04.