Confiante, Jorge Jesus trabalha com volta de Arrascaeta contra o Grêmio na Libertadores

Uruguaio está na reta final de recuperação física depois de ter passado por uma artroscopia no joelho esquerdo

Jorge Jesus está confiante na volta de Arrascaeta a tempo de enfrentar o , no próximo dia 23, no Maracanã, na partida decisiva da semifinal da . A Goal sabe que o treinador português confidenciou a pessoas próximas que está animado com a forte possibilidade de contar com o meia uruguaio.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

O camisa 14 do Rubro-Negro passou por uma artroscopia no joelho esquerdo no último dia 4, não tendo o tempo de recuperação divulgado pelo clube, num pedido feito pelo próprio JJ, a fim de confundir o time gaúcho.

No dia seguinte ao procedimento clínico para corrigir uma entorse no ligamento colateral, o uruguaio começou um trabalho fisioterápico de dois turnos no clube carioca. A evolução do jogador até o momento é bastante satisfatória.

Mais artigos abaixo

A estratégia misteriosa de "esconder" o quadro de Arrascaeta foi usado recentemente com Gabigol. Tido como desfalque certo - por problemas musculares na coxa esquerda - contra o , no fim de agosto, também pela competição sul-americana, o atacante, que não chegou a ter o nome divulgado na lista de relacionados, passou por fisioterapia em três períodos no dia anterior ao jogo e surpreendentemente entrou em campo como titular.

Assim que chegou ao , em junho, Jorge Jesus rapidamente ficou encantado com a estrutura do departamento médico, sobretudo com Márcio Tannure. Em conversas nos bastidores, o treinador não cansa de exaltar que o médico carioca é um dos profissionais mais qualificados com quem já trabalhou no futebol.