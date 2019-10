Flamengo: Gabigol pode superar Zico como maior artilheiro do time em um Brasileirão

Em 1980 e 1982 (anos de título do Fla), Zico fez 21 gols. É o maior número que um goleador do Flamengo chegou a atingir em Brasileirões

Gabriel Barbosa pode ultrapz 2assar Zico com a camiseta do . Acalme-se, torcedor rubro-negro, não estamos falando em idolatria, mas, sim, sobre o número de gols feito pelo centroavante em uma edição de Campeonato Brasileiro.

Emprestado pela de Milão ao clube da Gávea, o atacante de 23 anos marcou 18 gols até o momento. Ele tem grandes chances de ultrapassar o maior ídolo da história do clube no quesito artilharia do Brasileirão.

Zico foi o maior artilheiro do clube em uma edição do torneio nacional. O antigo meio-campista fez 21 gols em duas edições - 1980 e 1982. Na primeira disputa, o ex-jogador fez 19 dos 22 jogos possíveis. Dois anos mais tarde, ele celebrou o mesmo número de vezes. No entanto, disputou 23 partidas (o máximo possível no ano).

Gabriel Barbosa volta o Flamengo no jogo contra o , nesta quarta-feira (16), às 20h (de Brasília), no Ceará. O jogador pode entrar em campo por até 13 jogos na competição durante a temporada. No entanto, para ao menos igualar Zico, terá que marcar em três oportunidades.