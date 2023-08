Confiança x Paysandu ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Duelo vale vaga para o Confiança, que não depende só de si para avançar; Paysandu já está classificado

Confiança e Paysandu se enfrentam na tarde deste sábado (26), às 16h (de Brasília), no Estádio Batistão, pela 19ª rodada do Brasileirão Série C. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol e DAZN, no streaming.

Em 10° lugar e 25 pontos, o Confiança não fez lá uma fantástica Série C, mas, ainda assim, tem chances de classificação. Para tanto, precisa vencer e contar com uma derrota do São José-RS diante do Pouso Alegre - certamente lutará até o fim.

Do outro lado, o grande objetivo do Paysandu, que vem de vitória sobre o Pouso Alegre, na Série C era a classificação para a fase final da competição, e a missão foi cumprida - antecipadamente, vale dizer. Assim, agora a ideia é melhorar o posicionamento da tabela, já com a cabeça nas decisões que virão pela frente. Atualmente, a equipe ocupa a 5ª colocação, com 29 pontos aferidos.

Prováveis escalações

Confiança: Jeferson Souza; Lenon, Raphael, Adalberto e Felipe Borges; Fábio, Riquelmo, Bruno Camilo (Betinho) e Willians Santana; Roberson e Edison Negueba. Técnico: Luizinho Vieira.

Paysandu: Matheus Nogueira; Edilson, Wellington Carvalho, Wanderson e Kevyn; João Vieira, Geovane e Robinho; Vinicius Leite, Mário Sérgio e Ronaldo Mendes. Técnico: Hélio dos Anjos.

Desfalques

Confiança

Cesinha (suspenso).

Paysandu

Nicolas Careca (suspenso).

Quando é?