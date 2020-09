Confiança x Guarani: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Duelo é válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

De treinador novo, o Confiança recebe o nesta sexta-feira (18), no estádio Batistão, às 19h15 (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro . A partida será transmitida pelo SporTV e pelo Premiere, no canal fechado. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Confiança x Guarani DATA Sexta-feira, 18 de setembro de 2020 LOCAL Estádio Batistão (SE) HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Agora sob o comando de Daniel Paulista, anunciado na quinta-feira (17) como seu novo treinador, o Confiança não vence há duas partidas e conta justamente com a chegada do técnico para animar o elenco e buscar o caminho dos triunfos na Série B.

Já o Guarani está há três jogos sem perder e terá seis desfalques para o duelo fora de casa: Bruno Silva, Arthur Rezende, Lucas Crispim, Giovanny, Igor Henrique e Júnior Todinho, todos com problemas físicos, sequer viajaram para Sergipe.

Provável escalação do Confiança: Jean, Madison, Luan, Matheus Mancini, Djalma, Amaral, Jeferson Lima, , Reis, Bruno Paraíba e Ari Moura.

Provável escalação do Guarani: Jefferson, Cristovam, Wálber, Didi, Bidu, Deivid, Eduardo Person, Murilo Rangel, Bruno Sáveio, Waguininho e Rafael Costa.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CONFIANÇA

JOGO CAMPEONATO DATA Confiança 2 x 2 Avaí Série B 15 de setembro de 2020 Juventude 3 x 1 Confiança Série B 8 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Confiança Série B 27 de setembro de 2020 20h30(de Brasília) Confiança x de Série B 30 de setembro de 2020 16h30 (de Brasília)

GUARANI

JOGO CAMPEONATO DATA Guarani 0 x 0 Série B 12 de setembro de 2020 Operário 1 x 2 Guarani Série B 5 de setembro de 2020

Próximas partidas