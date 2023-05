Confiança x Altos ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão Série C

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (8), pela segunda rodada da terceira divisão; veja como acompanhar na TV e na internet

Nesta segunda-feira (08), em jogo válido pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Altos-PI visita o Confiança no Batistão, em Sergipe, em busca de sua primeira vitória no torneio. A partida das 20h (de Brasília) será transmitida ao vivo pelo streaming Nosso Futebol.

Não há tantas informações das equipes na Terceira Divisão do Brasileirão, já que apenas uma partida foi disputada em cada lado: enquanto o Jacaré do Piauí ficou apenas com o empate em 0 a 0 no duelo contra o Figueirense, o Dragão bateu o CSA por 1 a 0 atuando fora de casa.

Escalações

Confiança: Gianezini; Lenon, Adryan, Adalberto e Fábio; Felippe Borges, Willians Santana e Bruno Camilo; Lucas Vieira, Dione e Negueba. Técnico: Vinícius Eutrópio.

Altos: Rafael; Victor Guilherme, Marcelo, Elielton e Valderrama; Manoel, Bessa e Vavá; Vinicius Paiva, Dieguinho e Fumaça. Técnico: Jerson Testoni.

Desfalques

Confiança

Sem desfalques confirmados

Altos

Sem desfalques confirmados

Quando é?