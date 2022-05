Como será o novo formato da Champions League a partir de 2024/25?

Nesta terça-feira, 10, a Uefa confirmou a mudança no formato de sua principal competição de clubes, a Champions League.

Segundo a entidade, a mudança tem como objetivo a ampliação da competitividade e um equilíbrio maior entre as equipes. Além disso, o fator financeiro também foi levado em consideração no momento da escolha: “O formato vai gerar receitas sólidas que poderão ser repassadas para os clubes, ligas e às raízes do futebol por todo continente”, defendeu.

O Comitê Executivo da Uefa ampliou essas mudanças não somente para a Champions League, que é o seu maior produto, como também para a Europa League e a Conference League. O “Modelo Suíço”, como chamaram, será colocado em prática a partir de 2024/2025, ou seja, a próxima edição seguirá com o padrão tradicional.

A GOAL te mostra tudo sobre a nova Uefa Champions League:

Como será o formato de disputa?

Getty

A fase de grupos não existirá mais. A fase classificatória consistirá em uma liga de 8 rodadas. Cada clube terá 8 matchdays, onde irá enfrentar 8 clubes diferentes. Esses 8 matchdays de cada clube serão disputados em 10 semanas europeias. Serão 4 jogos em casa e 4 fora, mas não é no modo ida e volta. São realmente oito adversários distintos.

Os 8 melhores times dessa fase de liga de 8 rodadas irão se classificar direto para a fase de mata-mata. Quem ficar do 9º ao 24º lugar disputará play-offs de ida e volta, visando se classificar para o mata-mata. Do 25º ao 36º estarão eliminados.

A Champions League e a Europa League terão a fase de liga com 8 rodadas, mas a Conference League serão apenas 6 rodadas.

Quantos times serão?

Getty/GOAL

Serão 36 clubes participantes, ao invés de 32 como é atualmente. Todas as 3 competições europeias terão 36 participantes.

Quais serão as datas?

Getty Images

A Champions, Europa e a Conference terão uma semana exclusiva do calendário europeu. Cada competição europeia terá uma semana somente para si, e não para todas elas juntas. Ou seja: uma semana pra UCL, uma pra UEL, e assim por diante.

Isso significa que, diferente do formato atual, teremos pelo menos uma semana onde cada competição europeia terá todos os holofotes para si, ao invés de ter Champions na terça-feira e quarta-feira, depois Europa e Conference na quinta-feira.

No novo formato, cada clube classificado terá garantido 8 datas europeias na temporada, ao invés de 6, como é no formato atual.

Como será o acesso às vagas?

(C)Getty Images

A alocação das 4 vagas adicionais se darão da seguinte forma: Uma vaga para o 3º colocado no campeonato da federação na 5ª posição no ranking das federações nacionais da Uefa.

Um lugar direto será concedido a um campeão nacional. As outras duas vagas irão para as federações com melhor desempenho coletivo dos seus clubes na temporada anterior (número total de pontos obtidos dividido pelo número de clubes participantes em competições da Uefa). Por exemplo, na temporada atual, seriam Inglaterra e Holanda.

Como é a Champions hoje?

Getty Images

32 equipes são sorteadas em oito grupos de quatro. Depois da disputa da fase de grupos, apenas 16 - os dois primeiros colocados - avançam para o mata-mata, que começa nas oitavas de final. Depois, apenas oito times se classificam para as quartas. Após isso, quatro times se qualificam para a fase semifinal. E enfim, surgem os dois finalistas.