Como Rogério Ceni se afirmou no Fortaleza e conquistou a admiração de grandes clubes no Brasil

Considerado um dos melhores treinadores do futebol brasileiro, o que faz do ex-goleiro ser tão elogiado e cogitado pelos rivais?

Rogério Ceni se tornou uma grande sombra para diversos treinadores do futebol brasileiro. O nome do comandante do cada vez ganha mais força nos bastidores dos grandes times quando há mudança no comando ou até quando algum técnico está pressionado.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O ex-goleiro já foi ligado à diversos clubes do Brasileirão em 2020. Com a instabilidade de Fernando Diniz, é nome corriqueiro nos bastidores do , mas até os rivais do já o cogitaram. Agora, é pedido por flamenguistas, com Domènec Torrent pressionado no Rubro-negro. Ceni, inclusive, agrada a diretoria do Flamengo e é monitorado caso o catalão seja demitido.

Mais times

Maurício Galiotte, presidente do , é admirador do treinador e antes da contratação de Abel Ferreira, Ceni era um dos nomes observados pelo Alviverde. Andrés Sanchez, mandatário do , afirmou que contrataria o ex-goleiro "sem problema nenhum". Em mais de uma oportunidade, Santos e Athletico-PR também procuraram Rogério Ceni.

Nesta "onda" de treinadores estrageiros no futebol brasileiro, Ceni se firma como um dos principais treinadores do país com o seu bom trabalho no Fortaleza. Mas o que o credencia à tal posto?

Nos dois trabalhos que fez em times de mais expressão no cenário nacional, o ex-goleiro não foi bem. Foi demitido em seis meses de trabalho no São Paulo em 2017 e durou somente oito jogos no Cruzeiro em 2019.

No Fortaleza, no entanto, a história é diferente. São quatro títulos em menos de dois anos à frente do time e um estilo de jogo que agrada. Ceni conseguiu criar um método em que seu time joga com eficiência, é reativo quando necessário e mais ousado em outros momentos.

Referência no Tricolor do Pici, sua equipe tem uma identidade forte e ofensiva e o reconhecimento do seu trabalho é cada vez maior, dentro e fora do . Tudo isso com um elenco mais modesto se comparado aos melhores times do país.

"Quando enfrentamos adversários do nosso porte, que possa ser um jogo de igual para igual, tentamos jogar com imposição, marcando pressão. Quando temos pela frente adversário de maior qualidade, fazemos uma alteração ou outra", afirmou o treinador ao Canal 11, de .

Mais artigos abaixo

Mesmo nas eliminações do Fortaleza na e na , a impressão que ficou é que o time poderia ter ido além, dando trabalho para equipes tradicionais como e São Paulo. Na primeira participação do clube em competições internacionais, foi eliminado nos acréscimos em função do critério de gols marcados fora de casa. No torneio nacional, caiu nos pênaltis após 20 cobranças.

O contrato do ex-goleiro com o time cearense é válido até o fim desta edição do Brasileirão, em fevereiro de 2021. Ainda em junho, o treinador havia dito não pretendia sair do clube antes do fim do campeonato. Após o título cearense, Ceni disse que seria triste se ele não pudesse se despedir da torcida do Fortaleza. Dois indícios de que, mesmo com o assédio dos gigantes do futebol nacional, ele deve seguir no clube.