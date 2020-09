Andrés Sanchez diz que contrataria Ceni: "Sempre respeitou o Corinthians"

Presidente do Timão elogiou o trabalho do ídolo máximo do rival São Paulo

Andrés Sanchez, presidente do , admitiu a possibilidade de contratar o treinador do , Rogério Ceni. O cartola garante que o comandante não teria portas fechadas, independente de sua história no , rival do .

"Vai ser um dos melhores treinadores do . É uma grande pessoa, não é mais atleta. Ele sempre respeitou o Corinthians, nunca ofendeu ou tirou sarro, como alguns já fizeram. Não teria nenhum problema de contratá-lo, não", afirmou Sanchez em entrevista para o 'Aqui com o Benja", da Fox Sports.

(Foto: Getty Images)

Elogiado por Sanchez, Ceni jogou por mais de 20 anos no Tricolor, com 1237 jogos disputados. O ex goleiro-artilheiro da história do futebol, com 131 gols, na carreira, marcou o centésimo inclusive em um clássico Majestoso, disputado na Arena Barueri, pelo de 2011.

Andrés também rejeitou a possibilidade de assinar com um técnico estrangeiro no futuro próximo: "Depois da experiência que eu tive com o Passarella, é quase impossível. Não toparia, não. Temos grandes treinadores no Brasil. O Vanderlei (Luxemburgo) não desaprendeu, o Mano, o Abel, o Carille. Podem estar num momento não muito bom, mas todos são vencedores".