Rogério Ceni justifica admiração da diretoria do Palmeiras em vitória sobre Verdão

Fortaleza vence o Palmeiras com certa tranquilidade em semana que nome de Ceni foi especulado para suceder Vanderlei Luxemburgo

Nesse domingo (18), o Fortaleza venceu o Palmeiras por 2 a 0, no Castelão, no Ceará, e aumentou a sequência de invencibilidade para 10 jogos, sendo oito partidas no Brasileirão. Na última semana, com a demissão de Vanderlei Luxemburgo, o nome de Rogério Ceni começou a circular nos bastidores do . A diretoria da equipe paulista nutre uma admiração pelo treinador do , e nesse domingo Ceni mostrou o motivo dessa admiração ser real.

Com dois gols de David da Fonseca, o Leão do Pici - que ostentou o novo uniforme - venceu o Verdão na capital cearense pela primeira vez desde 2005. Nos outros dois confrontos entre Fortaleza e em 2019, o time nordestino foi derrotado dentro e fora de casa. Mas na noite desse domingo, o time de Ceni entrou em campo com segurança do que tinha que fazer e o clube comemorou 102 de existência com uma ótima sequência no Brasileirão.

O alvo principal para suceder Luxemburgo no Palmeiras é Miguel Ángel Ramírez, do , mas o nome de Rogério Ceni ganhou força nos bastidores. De acordo com o UOL Esporte, a diretoria palmeirense admira o estilo e as ideias de jogo do ex-jogador do .

Com um trabalho consolidado, Rogério Ceni provou que suas ideias, se bem aplicadas, podem ser fatais para o adversário. E nesse caso o adversário era o próprio Palmeiras, que sofreu a segunda derrota para Ceni como treinador.

Outro nome que foi cogitado pela diretoria palmeirense é de outro clube cearense: Guto Ferreira, o 'Gordiola', treinador do Ceará também parece estar entre os possíveis treinadores que podem assumir o cobiçado posto de técnico do Alviverde.

Ainda que haja uma admiração da parte dos cartolas do Palmeiras, a contratação de Ceni parece praticamente impossível neste momento. Em primeiro lugar, o treinador parece decidido a, pelo menos, terminar a atual temporada com o Fortaleza.

Vale lembrar que Ceni teve um "hiato" no Leão do Pici de um mês, quando foi treinar o . Após poucos dias na Toca da , Rogério foi readmitido no time cearense. Agora, o técnico quer terminar esse ano no clube pelo qual conquistou três títulos: , e o Cearense.

Além disso, existe a rejeição da torcida pela extrema identificação de Ceni com o São Paulo, fato que poderia fazer com que o treinador já começasse seu trabalho mais pressionado que o normal.

Ceni deve continuar no Fortaleza e pode até, em algum dia, assumir o Verdão. Equanto isso não acontece, Galliote e os cartolas do Verdão continuarão a admirar o trabalho imposto pelo técnico do Tricolor cearense.