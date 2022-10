Como José Mourinho transformou o Chelsea em uma máquina de títulos

José Mourinho e seu jeito duro transformaram o clube londrino em uma máquina de vencer

O português chegou aos Blues em 2004, após passagem vitoriosa pelo Porto, e marcou época como um dos grandes vencedores da equipe e da era Premier League. Robert Huth, que estava no clube na época, relembra como os métodos diferenciados do "Special One" trouxeram uma revolução ao Stamford Brigde.

"Eu gostava muito dele. Foi um ótimo trabalho, muito simples de assimilar para os jogadores. Não me lembro de ter recebido muitos elogios de sua parte, porque isso nunca fez o seu estilo. Eu teria que ter marcado seis gols em uma partida para ouvir algo positivo", revelou o ex-jogador.

"Isso foi uma merda, aquilo foi uma merda, era assim que ele se referia aos desempenhos individuais dos jogadores, e sobre o que podíamos fazer para melhorar. Ele reclamou de mim mais de uma vez, mas acho que é uma característica sua como treinador.

Getty Images

O estilo duro e cheio de personalidade do português nunca foi unanimidade entre os jogadores, e em alguns momentos criou faíscas com jogadores do United e Real Madrid, mas seu currículo recheado fala por si só, o colocando como um dos maiores de sua geração.

Hoje com 59 anos, o português acaba de ser campeão da Conference League com a Roma, e descarta a ideia de se aposentar. Mesmo experiente, o Special One ainda tem muito a oferecer para o futebol, seja dentro do estádio, com seu estilo firme de liderança, ou com seu carisma inigualável.