Como funciona o sorteio das quartas da Copa do Brasil 2022

O sorteio desta fase tem algumas mudanças; entenda

A Copa do Brasil já está na reta final, e agora todo o jogo é uma emoção. Com as oitavas de final chegando ao fim, já estão começando as preparações para as quartas de final, inclusive em relação ao sorteio dos confrontos desta nova fase do torneio.

Assim como aconteceu nas fases anteriores, os confrontos do mata-mata das quartas de final da Copa do Brasil serão definidos por meio de um sorteio. No entanto, existe uma diferença primordial desta vez, já que este será o último sorteio desta edição da competição mais democrática do Brasil.

E, aqui, a GOAL te explica tudo o que você precisa saber sobre o sorteio, desde o funcionamento até as mudanças em relação aos que definiram as fases anteriores da Copa do Brasil.

Como funciona o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil?

Marcado para ser realizado na sede da CBF em 19 de julho, às 13h (de Brasil), semana seguinte ao encerramento da disputa das oitavas de final, o sorteio das quartas tem alguns pontos importantes a serem destacados.

Primeiro de tudo, assim como aconteceu nas oitavas de final, o sorteio desta fase não tem qualquer direcionamento, ou seja, equipes da mesma federação podem se enfrentar normalmente. Desta forma, todas as oito equipes classificadas serão colocadas em um mesmo pote, e qualquer confronto entre elas é possível.

Além disso, logo após os adversários serem definidos, um novo sorteio vai determinar os mandos de campo - ou seja, quem joga a primeira em casa e quem decidirá diante de sua torcida -, uma vez que não existe qualquer vantagem relacionada às fases anteriores. Este sorteio vai ser fundamental para que os jogos sejam marcados pela CBF.

A principal diferença neste sorteio é o fato de que ele será o último da Copa do Brasil 2022. Desta forma, já será feito todo o chaveamento até a final, de forma que os times poderão ter uma noção de seu possível caminho até o título nacional.