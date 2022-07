Quando é o sorteio das quartas da Copa do Brasil 2022? Quem transmite?

Os times classificados já estão sendo definidos; sorteio determina chanveamento até a final

A Copa do Brasil já está definindo os times que vão disputar as quartas de final. Depois dos jogos de ida, agora estão acontecendo os jogos de volta das oitavas de final, que vão definir as oito equipes que vão seguir vivas na briga pelo maior torneio do país.

Nesta reta final de Copa do Brasil, os jogos ficam ainda melhores, reunindo alguns dos melhores times do futebol nacional. Por isso, o sorteio dos confrontos é um momento muito importante, uma vez que o torcedor vai saber o que esperar daqui para frente - ainda mais agora, nas quartas de final, que será definido todo o chaveamento até a final. Veja tudo sobre o sorteio.

Quando será o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil deste ano?

A CBF, organizadora da Copa do Brasil, definiu o sorteio dos jogos das quartas de final da para o dia 19 de julho, uma terça-feira, às 13h (horário de Brasília), na sede da entidade.

Como funciona o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil?

Marcelo Gonçalves/Fluminense

Assim como aconteceu no sorteio das oitavas de final, nesta fase também não existe nenhum direcionamento, de forma que todas as oito equipes classificadas estarão no mesmo pote. A diferença, porém, é que, desta vez, todo o chaveamento até a final já será definido, de forma que os times poderão ter uma noção do que os espera na sequência da competição.

Logo após o sorteio dos confrontos, a CBF realiza um novo sorteio, desta vez para definir os mandos de campo, para que depois sejam marcadas as datas e horários das partidas.

Onde assistir ao sorteio das quartas de final da Copa do Brasil?

Divulgação Bahia

O sorteio das quartas da Copa do Brasil, como de costume, será transmitido ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, pelo site da CBF e canais oficiais da entidade no Youtube e Facebook. O evento sempre conta com apresentadores.

Quais são os times classificados para as quartas da Copa do Brasil?