Como funciona a lista prévia de convocados da Copa do Mundo

Documento enviado pelas confederações mostra o caminho para a convocação final

A Copa do Mundo está chegando! Em menos de um mês começa o mais esperado campeonato de futebol do planeta e esperam-se muitas emoções. Conforme o dia da convocação final se aproxima, os técnicos precisam já ir fechando os 26 convocados para levar ao Mundial. Mas antes é necessário entregar a lista prévia dos jogadores que podem ter uma chance de figurar no torneio.

Para a seleção brasileira, o técnico Tite ainda tem algumas vagas que parecem em aberto para a convocação final. A lista prévia pode ter alguns nomes que soem como surpresa, mas o alto número máximo que a pré-lista permite, pode fazer com que nomes pouco comentados estejam entre os relacionados.

Prazo e número de jogadores

O prazo para as confederações entregarem à Fifa a lista prévia dos convocados é este sábado (22).

Há algumas normas a serem seguidas para a entrega da lista. A relação tem de ter, no mínimo, 35 nomes, sendo que quatro necessariamente precisam ser goleiros. O máximo de jogadores relacionados é de 55, o que abre uma boa margem de manobra para ter opção em todas as posições.

De acordo com a ESPN, a seleção brasileira usou os 55 nomes disponíveis, mas Tite decidiu não divulgar publicamente os relacionados.

As listas serão divulgadas?

Nenhuma confederação tem obrigação de divulgar a relação prévia dos atletas selecionados. Da mesma forma, não há obrigação das federações de avisar os atletas que fazem parte da lista, mas se a entidade entender que vale a divulgação pública, ela pode fazer.

Quem não está na lista pode estar na convocação final?

A não presença na lista prévia não impossibilita a convocação de um jogador na chamada final, que acontece em novembro. Entretanto, é difícil pensar um cenário em que um jogador esteja na convocação final e não esteja entre os 55 da lista prévia.