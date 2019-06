Como funciona a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo Feminina?

A modalidade tem regras diferentes da masculina na briga por uma vaga às oitavas de final: Confira:

A feminina está na contagem regressiva para o final da primeira fase. Com seis grupos com quatro times cada, as equipes já começaram a fazer as contas na tentativa de conquistarem uma vaga às oitavas de final. Mas como funciona a classificação para as partidas eliminatórias do mundial?

O mundial feminino tem apenas seis grupos na competição, diferente da edição masculina com oito. Destes seis grupos, se classificam os dois melhores de cada.



(Foto:Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Mas para completar os 16 times necessários para a disputa das oitavas de final, as quatro melhores campanhas de terceiro lugar também garantem vaga à segunda fase do torneio.

A partir das oitavas, o formato segue o mesmo da Copa do Mundo masculina: Oito times se classificam para as quartas de final e quatro para a semifinal. Destes quatro, os dois derrotados disputam a medalha de bronze e os vencedores chegam na final do torneio.