Como ficam as vagas de classificação à Libertadores 2022

O Campeonato Brasileiro pode ter até nove clubes na próxima edição da Copa Libertadores da América. O Athletico-PR já está garantido na competição depois de vencer o Red Bull Bragantino na decisão da Sul-Americana. Ainda haverá seis equipes pelo Brasileiro, além do campeão da atual edição do torneio — Palmeiras ou Flamengo — e do vencedor da Copa do Brasil — Atlético-MG ou Furacão.

Com a possibilidade de ter até nove times do país na próxima edição da Libertadores, a GOAL fez uma lista com prováveis classificados para a principal competição continental.

Sul-Americana

O primeiro garantido na próxima edição da Libertadores é o Athletico-PR, que assegurou a vaga com a conquista da Copa Sul-Americana nesse sábado (20). O time comandado por Alberto Valentim levou o troféu ao ganhar do Red Bull Bragantino por 1 a 0, com gol anotado por Nikão.

Mesmo na 13ª colocação do Brasileiro, o Furacão está assegurado na próxima Libertadores. O time soma 41 pontos em 33 rodadas e tem poucas chances de ficar entre os classificados para o torneio na atual tabela./

Copa do Brasil

Athletico-PR e Atlético-MG são os finalistas da Copa do Brasil em 2021. O Furacão bateu o Flamengo na semifinal, vencendo os jogos como mandante e visitante para chegar à finalíssima. O Galo venceu o Fortaleza na semifinal do torneio de mata-mata.

Quem vencer a competição, vai assegurar a vaga de uma equipe no Brasileirão. Inicialmente, os seis primeiros colocados garantem uma posição no torneio continental do próximo ano. Porém, a situação muda quando o(s) vencedor(es) das competições de mata-mata garantem vaga direta na competição, o que acontece na Copa do Brasil.

Independentemente do ganhador do torneio, abrirá uma vaga para a Libertadores. Portanto, o sétimo do Brasileiro herdará a posição da Copa do Brasil.

Libertadores

Outra vaga garantida na Libertadores de 2022 é a do campeão da atual edição. Palmeiras e Flamengo estão na decisão, marcado para o próximo sábado (27), no estádio Gran Parque Central, em Montevidéu, no Uruguai.

Como estão entre os seis primeiros colocados do Brasileirão, os times brigam também por uma classificação para a próxima edição do torneio. Quem garantir a taça abre mais uma vaga entre os melhores colocados do torneio nacional.

Brasileirão

Pelo Brasileirão os quatro primeiros colocados garantem a classificação para a fase de grupos. Isso significa que os atuais quatro primeiros — Atlético-MG, Flamengo, Palmeiras e Corinthians — garantiriam uma vaga entre os times que chegariam à fase de grupos da Libertadores. Os dois próximos — Fortaleza e Red Bull Bragantino — vão para as eliminatórias do torneio.

A questão é que, com os títulos de Copa do Brasil e Libertadores, abrirão mais duas vagas, o que pode assegurar até o oitavo colocado do Brasileiro. Hoje, Fluminense e Internacional seriam beneficiados com a abertura de mais duas vagas.