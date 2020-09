Como “fator Pirlo” pode ajudar Morata na Juventus

O atacante vai se reencontrar com seu antigo colega de Juve, além de Cristiano Ronaldo, com quem jogou no Real Madrid

Álvaro Morata está de volta à Juventus depois de quatro temporadas. O atacante foi anunciado pelo clube italiano nesta terça-feira (22), em contrato de empréstimo. Na Velha Senhora, o espanhol vai se reencontrar um velho companheiro de equipe, mas desta vez na figura de treinador.

A passagem de Morata pela Juve foi um dos melhores momentos de sua carreira em grandes clubes do futebol europeu. Entre 2014 e 2015, o atacante vestiu a camisa alvinegra e marcou 27 gols em 93 partidas, além de ter uma grande importância no elenco e ter conquistado quatro títulos. À época, ele trabalhou com Andrea Pirlo, volante que agora vai ser seu treinador na equipe de Turim.

Desde que deixou a Juve, Morata passou por e , sem ter encontrado em nenhum deles o brilho que teve na Juve. E, agora, aos 28 anos, para reencontrar o seu melhor futebol, terá o "fator Pirlo", que vai, ao menos, o reconectar com a época de ouro de sua carreira.

A contratação do espanhol, inclusive, foi um pedido do próprio treinador, para compor a dupla com Cristiano Ronaldo no ataque da Juve. Conhecendo bem o atacante dentro de campo, Pirlo resolveu depositar nele sua confiança em seu primeiro trabalho com treinador.

Foto: Getty Images

Cristiano Ronaldo, aliás, é outro antigo companheiro de Morata. Os dois jogaram juntos durante as duas passagens do espanhol pelo , onde CR7 passou grande parte de sua carreira até agora. Os dois, segundo o próprio reforço da Velha Senhora, inclusive mantiveram contato depois que seguiram caminhos diferentes no futebol.

O contrato de Morata com a Juve e de um ano de empréstimo, pelo qual os italianos vão pagar € 10 milhões (R$ 62 milhões). No acordo feito com o Atlético de Madrid, está prevista a opção de extensão do vínculo por mais uma temporada pelo mesmo valor. A compra definitivo está prevista por € 45 milhões. Além disso, caso a opção seja um novo empréstimo, a Juve também tem a opção de pagar € 35 milhões ao final da temporada 2021/22 para tê-lo em definitivo.