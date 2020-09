Não só desbancou Suárez: Morata será o espanhol mais caro da história do futebol

Atacante é emprestado à Juventus e se torna o espanhol que mais movimentou dinheiro em transferências; apenas Neymar, CR7 e Lukaku estão à frente

Álvaro Morata já fez as malas e está de volta à . A pagará 10 milhões de euros (R$ 63,5 milhões) para garantir o empréstimo do atacante que pertence ao . Com a quantia, ele se torna o espanhol que mais movimentou dinheiro em transferências na história, chegando a mais de 205 milhões de euros acumulados ao longo dos anos. Além disso, sua chegada também é importante na definição do futuro de Luis Suárez.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O uruguaio era um dos principais alvos da Juventus para o ataque. Porém, questões envolvendo sua liberação do Barcelona em meio a tentativas de tirar um passaporte italiano acabaram esfriando o negócio. Agora, com a chegada de Morata, o destino de Suárez não deve ser em Turim - ele é especulado justamente no Atlético de Madrid, ex-clube do novo reforço da Juve.

Mais times

A primeira transferência de Morata aconteceu ainda em 2014. No , ele fez parte do elenco que conquistou ‘La Décima’ - o décimo título do clube na Liga dos Campeões - e foi vendido por 20 milhões à Juventus. Na época, o Real acordou com os italianos uma opção de recompra pelo jogador no valor de 30 milhões de euros.

Em dois anos em Turim, o espanhol conquistou a e foi peça fundamental para a chegada de sua equipe à final da de 2015, que terminou com vitória do com o trio MSN no ataque.

Após a boa temporada, Morata foi a única contratação do Real Madrid para 2015/16, aquela que seria a primeira temporada completa de Zidane à frente da equipe.

Mais uma vez na capital espanhola, Morata voltou a ser reserva. Mesmo tendo um papel importante saindo do banco de reservas, o atacante ficou na sombra de Benzema e Cristiano Ronaldo, donos absolutos do ataque merengue na época.

Depois de vencer sua segunda Liga dos Campeões e sua primeira LaLiga pelo clube merengue, em 2017, o centroavante decidiu ir em busca de um novo desafio. O novo destino foi o , da , para se tornar o espanhol mais caro da história ao ser comprado por 80 milhões de euros.

Após duas temporadas em Stamford Bridge, Morata retornou à , desta vez ao Atlético de Madrid, movimentando mais 65 milhões de euros.

Só Neymar, CR7 e Lukaku movimentaram mais dinheiro

Foto: Getty Images

Com os 205 milhões de euros acumulados em transferências, Morata é o espanhol que mais movimentou dinheiro no mercado e o quarto colocado no geral.

Apenas três jogadores movimentaram mais dinheiro na história do futebol. O primeiro da lista é Neymar, que também é dono da taxa de transferência mais cara da história, quando foi comprado pelo por 222 milhões de euros. Com sua transferência ao Barcelona, o brasileiro chega a um total de 310 milhões acumulados em transações no mercado da bola.

Mais artigos abaixo

A segunda posição pertence a Cristiano Ronaldo, com um total de 230 milhões, seguido de perto por Romelu Lukaku, com 212 milhões.

Se Morata for comprado pela Juve ao final do empréstimo, pode chegar a 250 milhões e ultrapassar a dupla, ficando apenas atrás de Neymar.