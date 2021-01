Como De Bruyne virou pesadelo para o Chelsea enquanto faz o City sonhar

O belga, que teve passagem relâmpago pelos Blues, voltou a mostrar por que, agora pelo Manchester City, é um dos principais carrascos dos londrinos

Kevin De Bruyne fez mais uma vez. Escalado bastante próximo do gol do , o meia belga foi o principal nome do na vitória por 3 a 1 no primeiro compromisso dos times em 2021, resultado que deixa os Citizens a quatro pontos do Liverpool (líder da Premier League que joga nesta segunda-feira), tendo ainda dois jogos a menos.

De Bruyne iniciou a jogada que terminou com o belo gol de Gundogan, abrindo o placar do jogo em Londres, depois deu a assistência para Phil Foden ampliar e, ainda no primeiro tempo, estufou as redes para encaminhar, pela primeira vez nesta temporada, o terceiro triunfo seguido para o time treinado por Pep Guardiola nesta edição 20-21 da Premier League. Além do resultado em si, reforçou a fama de carrasco de sua ex-equipe.

Pois vale lembrar: De Bruyne já foi jogador do Chelsea. Foi contratado após brilhar pelo , de sua natal, e ainda esteve emprestado ao , da , antes de vestir a camisa dos Blues em 2013. O jovem meia custara “apenas” 8 milhões de euros aos cofres londrinos, mas não convenceu José Mourinho, então técnico do Chelsea.

(Foto: Getty Images)

Disputou apenas nove jogos, não marcou gols e deu uma assistência. Não chegou nem mesmo a completar uma temporada e foi vendido por 22 milhões de euros para o , da Alemanha. De positivo em Stamford Bridge, apenas ter dado lucro. De negativo, a relação do meia com Mourinho e o que viria acontecer anos depois.

“Falei com ele [Mourinho, hoje técnico do ] apenas duas vezes. A primeira foi para ir ao no início do verão [a transação não aconteceu]. Na segunda reunião eu disse: Para mim é melhor ir embora. Quero jogar futebol”, relatou Kevin ao The Players Tribune.

Vestindo a camisa do Wolfsburg, mostrou no mais alto nível que o Chelsea poderia ter cometido um grande erro ao não ter lhe dado espaço. Em pouco mais de dois anos, marcou 20 gols e deu passes para outros 35 em 73 partidas. Ajudou o time da Volkswagen a brigar por títulos na Alemanha e a disputar um duelo de quartas de final de . Vendo todo o potencial do belga, o Manchester City desembolsou 76 milhões de euros para tê-lo. E não se arrependeu.

No Etihad Stadium desde 2015, Kevin De Bruyne se transformou em um dos maiores meias do mundo e virou peça fundamental para o sucesso do Manchester City. Conquistou duas vezes a Premier League, sendo eleito craque do campeonato em 2017-18, além de uma Copa da , quatro Copas da Liga Inglesa e uma .

(Foto: Getty Images)

Perguntado em 2017, dois anos antes de assumir o Chelsea como treinador, por que De Bruyne não deu certo em Londres, Lampard, que era jogador do clube naquele 2013, evitou tratar o assunto como um erro dos Blues.

“O desenvolvimento dele não estava onde está hoje. Ele era bom em muitas coisas de seu jogo, e agora acho que ele é ótimo em muitas coisas de seu jogo”, explicou, citando também que o Chelsea, então campeão da Champions League, ainda havia acabado de contratar Eden Hazard e tinha Oscar e Willian como boas alternativas naquela época.

“É claro que é muito fácil, agora em retrospectiva, olhar para o Chelsea e perguntar como deixaram ele sair. Mas às vezes os jogadores se desenvolvem em etapas diferentes, e o Kevin foi embora e se tornou um dos melhores do mundo” finalizou Lampard em 2017. Agora em 2021, o hoje técnico dos Blues lamentou o excesso de espaço que seu time concedeu àquele que é a referência técnica da equipe treinada por Guardiola.

(Foto: Getty Images)

“O Kevin De Bruyne esteve aqui com 21 anos e saiu. Crédito para ele, passou dois anos na Alemanha, voltou e o nível de performance nos últimos três ou quatro anos tem sido incríveis”, elogiou Lampard após a derrota por 3 a 1 em 2021.

E espaço para De Bruyne é justamente algo que o Chelsea precisa evitar quando enfrenta o belga. Tirando as assistências, Kevin já marcou um total de quatro gols sobre os Blues em jogos de Premier League. Nenhum ex-jogador do clube fez tantos gols sobre sua antiga equipe na história da competição. Pesadelo para os azuis de Londres, Kevin De Bruyne segue mostrando que pode fazer o Manchester City sonhar com os maiores títulos possíveis.