Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Holanda: datas, jogos, preços e muito mais

As seleções holandesas são conhecidas por suas exibições atraentes e hipnotizantes na Copa do Mundo, e sempre contam com o apoio de uma torcida visitante animada e barulhenta, unida em um mar de laranja.

Espera-se que eles tenham mais uma excelente atuação na América do Norte neste verão, e você pode participar da festa da Oranje.

Será que a Holanda vai conseguir se sair bem nas partidas da fase de grupos da Copa do Mundo na América do Norte? Você pode estar lá para torcer por eles e ver tudo acontecer.

Deixe o GOAL te guiar por todas as informações mais recentes sobre ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares e quanto custam.

Qual é a programação da Holanda na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026?

Data Jogo (hora local do início) Local Ingressos Domingo, 14 de junho Japão x Holanda (15h) AT&T Stadium (Dallas) Ingressos Sábado, 20 de junho Holanda x Suécia (12h) Estádio NRG (Houston) Ingressos Quinta-feira, 25 de junho Tunísia x Holanda (18h) Estádio Arrowhead (Kansas City) Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 da Holanda?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade inicial está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber em resumo:

A fase de vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA.

já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

O que esperar da Holanda na Copa do Mundo de 2026?

Apesar de nunca ter levantado o troféu da Copa do Mundo, a Holanda teve muitos momentos mágicos e quase vitórias no maior evento esportivo do planeta.

A seleção ficou em segundo lugar nas Copas do Mundo de 1974, 1978 e 2010 e foi eliminada nas semifinais nos torneios de 1998 e 2014.

Como uma esteira rolante, a Holanda continua a produzir estrelas talentosas que brilham no cenário mundial. Nomes como Johan Cruyff, Dennis Bergkamp, Arjen Robben e Robin van Persie encantaram o público no passado, e agora as estrelas atuais, como Cody Gakpo, Tijjani Reijnders e Memphis Depay, buscam repetir os feitos heróicos do passado.

A Holanda chegou à América do Norte após uma campanha de qualificação muito impressionante, na qual ficou invicta, com seis vitórias, dois empates e 27 gols marcados ao longo do caminho. Depay, que agora joga no Corinthians, no Brasil, foi o artilheiro da Oranje de Ronald Koeman, marcando oito gols durante as eliminatórias.

Na verdade, os holandeses perderam apenas uma vez desde o verão de 2024, e essa foi uma derrota por 1 a 0 para a Alemanha em Munique (outubro de 2024), na Liga das Nações.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 será realizada de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, México e Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três países.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

Canadá: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey

Guadalajara, Cidade do México e Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Holanda: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026 da Holanda são divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.

A mais cara, localizada na arquibancada inferior. Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das categorias 1 e 2.

Principalmente na arquibancada superior, além das categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.

Os preços tendem a variar ao longo das diversas fases de lançamento/venda de ingressos. As estimativas são apresentadas abaixo:

Palco Faixa de preço dos ingressos Fase de grupos (exceto países anfitriões) $60 - $620 Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) $75 - $2.735 Oitavas de final $105 - $750 Oitavas de final $170 - $980 Quartas de final $275 - $1.775 Semifinais $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Como adquirir ingressos com pacotes de hospitalidade para a Copa do Mundo de 2026 na Holanda

Você pode aproveitar o melhor da Copa do Mundo da FIFA 2026 com pacotes completos de hospitalidade para os jogos da Holanda, incluindo ingressos premium, alimentação e bebidas, e muito mais, disponíveis nos três países anfitriões.

Os pacotes estão disponíveis da seguinte forma:

Partida Única

Fase de Grupos: Qualquer 1 partida de seleção que não seja do país anfitrião (exceto CAN, MEX, EUA)

Oitavas de final/Quartas de final/Disputa pelo terceiro lugar: Qualquer 1 partida

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de US$ 1.400 / por pessoa

Série de Locais

Assista a todos os jogos no local de sua preferência.

Inclui de 4 a 9 partidas, dependendo do local

Todos os dias de jogos e fases são elegíveis

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de US$ 8.275 / por pessoa

Acompanhe minha seleção

Veja seu time em ação em todas as partidas da fase inicial, independentemente do local.

Todas as 3 partidas da fase de grupos e 1 partida das oitavas de final

Todos os dias de jogo e locais são elegíveis

O “Acompanhe Minha Seleção” não está disponível no momento para as seleções dos países anfitriões (Canadá, México, EUA)

Opções de hospitalidade: Pavilhão da FIFA

A partir de US$ 6.750 por pessoa

Suítes Privadas e Acesso Platinum também estão disponíveis para grupos corporativos ou VIP que buscam as opções mais exclusivas.

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como locais de jogos: