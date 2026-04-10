Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Argélia: datas, jogos, preços e muito mais

A Argélia pode estar participando pela quinta vez da Copa do Mundo neste verão, mas esta será sua primeira participação em doze anos, e os torcedores do país mal podem esperar para ver seus queridos “Verdes” em ação no cenário mundial. Os ingressos estão em alta demanda, especialmente porque a seleção enfrentará os atuais campeões mundiais.

Será que os Guerreiros do Deserto conseguirão passar da fase de grupos mais uma vez? Você pode estar lá pessoalmente para ajudá-los a ter sucesso. Deixe o GOAL te orientar com todas as informações mais recentes sobre ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares e quanto custam.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, México e Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três países.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

Canadá: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey

Guadalajara, Cidade do México e Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Qual é a tabela de jogos da Argélia na Copa do Mundo de 2026?

Data Jogo (hora local do início) Local Ingressos Terça-feira, 16 de junho Argélia x Argentina (20h) Arrowhead Stadium (Kansas City) Ingressos Segunda-feira, 22 de junho Argélia x Jordânia (20h) Levi's Stadium (Santa Clara) Ingressos Sábado, 27 de junho Argélia x Áustria (21h) Arrowhead Stadium (Kansas City) Ingressos

Embora a Argélia tenha aberto o placar contra a Bélgica na estreia do grupo em 2014, os Diabos Vermelhos reagiram com força, marcando dois gols no final da partida e garantindo a vitória. A “máquina verde”, porém, reagiu de forma positiva, goleando a Coreia do Sul por 4 a 0 para colocar sua campanha de volta nos trilhos em solo brasileiro. A equipe encerrou a fase de grupos com um empate em 1 a 1 com a Rússia, o que foi suficiente para garantir o segundo lugar na classificação.

É preciso voltar a 1982 e à estreia da Argélia na Copa do Mundo para encontrar a última e única vez em que a seleção conseguiu garantir uma vitória em sua estreia no torneio. Surpreendentemente, eles derrotaram a Alemanha [Ocidental] naquele ano. Desta vez, eles enfrentam outro grande desafio, já que iniciam sua campanha de 2026 contra os atuais campeões mundiais, a Argentina.

Uma tarefa mais fácil aguarda a seleção em Santa Clara, na segunda rodada da fase de grupos. A Jordânia está fazendo sua estreia na Copa do Mundo e ocupa uma posição mais de 30 lugares abaixo da Argélia no ranking da FIFA. No entanto, a Jordânia teve um desempenho impressionante na recente Copa Árabe da FIFA e não pode ser subestimada.

A Argélia retorna ao Arrowhead Stadium, em Kansas City, para seu último confronto da fase de grupos contra a Áustria. A seleção austríaca volta ao torneio mundial pela primeira vez desde 1998, mas é preciso recuar ainda mais, até 1982, para encontrar a última vez em que chegou às fases eliminatórias do torneio. A Argélia terá que tomar cuidado com o artilheiro austríaco Marko Arnautovic, que foi um dos atacantes em maior destaque durante a fase de qualificação da Copa do Mundo da UEFA, marcando 8 gols no total.

O que esperar da Argélia na Copa do Mundo de 2026?

O ex-técnico da Suíça, Vladimir Petkovic, que está no comando da Argélia desde fevereiro de 2024, felizmente conta com alguns jogadores experientes no elenco dos Guerreiros do Deserto, que ele espera que ajudem a guiar a equipe por um grupo complicado. O ex-astro do Leicester e do Man City, Riyad Mahrez, que agora joga pelo Al-Ahli na Liga Profissional da Arábia Saudita, pode ter 34 anos, mas ainda é uma peça fundamental no time. Outro argelino com mais de 100 partidas pela seleção é o zagueiro Aissa Mandi. O zagueiro do Lille foi um dos dois únicos jogadores a disputar todas as dez partidas das eliminatórias da Argélia para a Copa do Mundo.

Além de uma surpreendente derrota em casa para a Guiné e de um empate sem gols contra a mesma equipe fora de casa, foi praticamente um passeio para o time de Petkovic durante as eliminatórias. Eles venceram todas as outras oito partidas e terminaram com sete pontos de vantagem sobre seus rivais mais próximos no grupo.

O melhor desempenho da Argélia em uma Copa do Mundo ocorreu em 2014, a última vez que o país se classificou para o torneio mundial. Na sua quarta tentativa, a seleção conseguiu avançar para as oitavas de final. Apesar de um confronto de tirar o fôlego nas oitavas de final contra a Alemanha, que foi decidido nos últimos instantes, a Argélia ficou sem fôlego na prorrogação, e os múltiplos campeões da Copa do Mundo seguiram em frente, acabando por erguer o troféu pela quarta vez.

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 da Argélia?

Os torcedores têm várias oportunidades de comprar ingressos para os jogos da Argélia, pelo site da FIFA, entre agora e o grande pontapé inicial em junho.

Embora várias fases de venda já tenham ocorrido, como o “Sorteio de Pré-venda Visa” (setembro) e o “Sorteio de Ingressos Antecipados” (outubro), ainda há mais algumas por vir, conforme mostrado abaixo:

Sorteio por Seleção Aleatória

Com o sorteio da Copa do Mundo da FIFA 2026 concluído e os jogos da fase de grupos já definidos, a próxima fase de venda de ingressos está prevista para começar em 11 de dezembro e se estender até 13 de janeiro.

Durante essa fase, os torcedores poderão se inscrever para jogos específicos. Os ingressos serão vendidos a um preço fixo e os inscritos selecionados serão notificados em fevereiro caso tenham ganhado ingressos.

Fase de vendas de última hora

Mais perto do torneio (primavera de 2026), os torcedores poderão comprar os ingressos restantes por ordem de chegada.

A FIFA não informou quantos ingressos serão disponibilizados nem para quais jogos, mas é de se esperar que a disponibilidade seja limitada e que os ingressos se esgotem rapidamente.

Para comprar ingressos, você deve acessar o portal oficial de ingressos da FIFA e criar uma conta. Em seguida, você pode fazer login na sua conta da FIFA e verificar a disponibilidade de ingressos.

Mercados secundários

Mais perto da data do evento, e caso os ingressos se esgotem (o que é provável), os torcedores também poderão recorrer ao mercado secundário em sites como o StubHub, onde será possível a revenda entre torcedores, com preços variáveis.

Onde comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Argélia?

O principal e mais confiável local para garantir lugares para os jogos da Argélia é o portal oficial de ingressos da FIFA, onde todos os ingressos da Copa do Mundo são disponibilizados inicialmente.

Os torcedores devem se cadastrar para obter um FIFA ID para participar das diversas fases de venda, que incluem pré-vendas antecipadas, sorteios por seleção aleatória e, posteriormente, lançamentos por ordem de chegada.

Além dos lançamentos iniciais, a FIFA também opera seu próprio Mercado Oficial de Revenda e Troca. Esta é a única plataforma aprovada pela FIFA para torcedores que desejam revender ou comprar ingressos já esgotados.

A disponibilidade na plataforma de revenda costuma ser limitada e esporádica, especialmente à medida que as partidas se aproximam, mas continua sendo a opção mais segura para comprar ingressos fora das fases principais de venda. Para os torcedores no México, um Mercado de Intercâmbio dedicado (Mercado de Intercambio) lida com transações locais de revenda sob as mesmas garantias oficiais.

Para quem perder as janelas oficiais da FIFA ou precisar de ingressos para datas ou cidades específicas, sites de revenda como o StubHub ou o Ticombo também disponibilizam ingressos para a Copa do Mundo. Essas plataformas oferecem mais flexibilidade, mas geralmente a preços significativamente mais altos devido aos mercados de revenda impulsionados pela demanda.

Os torcedores que estiverem considerando mercados de terceiros devem agir com cautela, pois revendedores não oficiais apresentam riscos relacionados à autenticidade, validade da transferência e preços inflacionados. É importante confiar apenas em plataformas confiáveis, com garantias sólidas para o comprador e políticas de reembolso claras.

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Argélia: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026 da Argélia são divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.

A mais cara, localizada na arquibancada inferior. Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das categorias 1 e 2.

Principalmente na arquibancada superior, além das categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.

Os preços tendem a variar ao longo das diversas fases de lançamento/venda de ingressos. As estimativas são apresentadas abaixo:

Palco Faixa de preço dos ingressos Fase de grupos (exceto países anfitriões) $60 - $620 Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) $75 - $2.735 Oitavas de final $105 - $750 Oitavas de final $170 - $980 Quartas de final $275 - $1.775 Semifinais $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Como adquirir ingressos com pacotes de hospitalidade para a Copa do Mundo de 2026 na Argélia

Você pode aproveitar o melhor da Copa do Mundo da FIFA 2026 com pacotes completos de hospitalidade para os jogos da Argélia, incluindo ingressos premium, alimentação e bebidas, e muito mais, disponíveis em todos os três países anfitriões.

Os pacotes estão disponíveis da seguinte forma:

Partida única

Fase de Grupos: Qualquer 1 partida de seleção que não seja do país anfitrião (exceto CAN, MEX, EUA)

Oitavas de final/Quartas de final/Disputa pelo terceiro lugar: Qualquer 1 partida

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de US$ 1.400 / por pessoa

Série de Locais

Assista a todos os jogos no local de sua preferência.

Inclui de 4 a 9 partidas, dependendo do local

Todos os dias de jogos e fases são elegíveis

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de US$ 8.275 / por pessoa

Acompanhe minha seleção

Veja seu time em ação em todas as partidas da fase inicial, independentemente do local.

Todas as 3 partidas da fase de grupos e 1 partida das oitavas de final

Todos os dias de jogo e locais são elegíveis

O “Acompanhe Minha Seleção” não está disponível no momento para as seleções dos países anfitriões (Canadá, México, EUA)

Opções de hospitalidade: Pavilhão da FIFA

A partir de US$ 6.750 por pessoa

Suítes Privadas e Acesso Platinum também estão disponíveis para grupos corporativos ou VIP que buscam as opções mais exclusivas.

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como locais de jogos: