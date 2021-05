Como assistir à Série C do Campeonato Brasileiro no DAZN?

A plataforma se streaming tem o direito de transmissão de cinco partidas da Série C por rodada, além da exclusividade no quadrangular e nas finais

A Série C do Campeonato Brasileiro vai começar. A partir do final de maio a bola rola pela terceira divisão e, cinco jogos por rodada, serão transmitidos pelo DAZN em sua plataforma de streaming .

A terceira divisão do Brasileirão, em 2021, vai reunir alguns dos times mais tradicionais do país, com torcidas apaixonadas e com sede de título e acesso para a Série B. E, parte dos jogos, poderão ser acompanhados pela plataforma da DAZN .

Dos dez jogos de cada rodada, o DAZN tem o direito de transmitir cinco deles - sendo alguns com exclusividade e outros compartilhados com as emissoras afiliadas da Band, de acordo com a regionalidade dos times envolvidos. Além disso, outros cinco jogos vão passar na TV NSports, também via streaming .

A fase de quadrangulares (programados para serem disputados entre 02 de outubro a 7 de novembro) e as finais (programadas para novembro) da Série C são de transmissão exclusiva do DAZN .

Como assistir aos jogos da terceira divisão do Brasileirão no DAZN?

Os torcedores poderão aproveitar cinco partidas de cada rodada no DAZN , ao vivo, em HD, com comentários em português e uma grande equipe de narradores e comentaristas.

O assinante da plataforma pode acessá-la de praticamente qualquer dispositivo , como TVs com acesso à internet, smartphones, tablets, computadores e consoles de videogame. o DAZN é um serviço online de streaming por assinatura e, portanto, não está disponível nos serviços tradicionais de TV por assinatura como, por exemplo, SKY, Net, Claro TV, Vivo TV, OI TV, Algar Telecom, entre outras.

Basta logar no site, clicando aqui - que pode ser acessado com praticamente qualquer dispositivo - e você terá acesso a todo o portfólio do DAZN , incluindo os jogos dos times da Série C.

O preço da mensalidade do DAZN foi reduzido de R$ 37,90 para R$ 19,90 no início de 2020 com o objetivo de acelerar o crescimento da plataforma no Brasil. A assinatura do serviço pode ser efetivada por meio de diversas formas de pagamento, como cartão de crédito e aplicativos de compra direta , além de vales-presente que poderão ser oferecidos a amigos, familiares, etc.

Quais jogos da Série C o DAZN vai passar?

1ª rodada:

Botafogo-PB x Ferroviário - sábado, 29 de maio de 2021, às 17h (de Brasília)

Tombense x Paysandu - sábado, 29 de maio de 2021, às 19h (de Brasília)

Criciúma x Ituano - sábado, 29 de maio de 2021, às 17h (de Brasília)

Manaus x Santa Cruz - domingo, 30 de maio de 2021, às 18h (de Brasília)

Ypiranga-RS x Paraná - segunda-feira, 31 de maio de 2021, às 20h (de Brasília)

2ª rodada: