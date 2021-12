Mudança de rumo na contratação do treinador colorado. Quando todos os caminhos indicavam a contratação do treinador uruguaio Alexander Medina, a direção colorada mirava o português Paulo Sousa, hoje treinador da Seleção Polonesa.

No início desta semana, o nome de Paulo Sousa apareceu na imprensa como uma das alternativas do Flamengo e o Inter estaria correndo por fora, tendo até conversado com o treinador e oferecido dois anos de contrato para que Paulo Sousa trocasse a Seleção Polonesa pelo Colorado.

Segundo soube a Goal, os dirigentes do Inter planejam a ida à Portugal no início da próxima semana para tentar fechar a contratação do técnico português.

Em contato com a reportagem da Goal, Hugo Cajuda fez questão de deixar claro que ainda não há acerto de Paulo Sousa com nenhum clube.

Mais artigos abaixo

“Olha amigo, aqui em Portugal estamos na ceia de Natal, mas o que posso dizer é que ontem era o Flamengo, hoje é o Inter e amanhã será outro time em busca de treinador. Mas não existe nada, nenhum acerto com o Inter ou com qualquer outro clube. Não tenho nada agendado para o domingo com dirigentes do Inter”, destacou Hugo Cajuda.

A expectativa é de que o anúncio do novo treinador aconteça na semana que vem. A dúvida agora é se o novo comandante do colorado vai falar espanhol ou português.