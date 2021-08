Com influência de Neymar, Richarlison vira opção no PSG em caso de saída de Mbappé, diz TV

O Paris Saint-Germain estaria esperando um contato do Real Madrid para contratar Mbappé ainda nesta janela

Bomba no futebol europeu? Segundo informações da RMC Sport, rede de televisão francesa, parece cada vez mais improvável que Kylian Mbappé, o terceiro grande nome do "Super PSG", aceite a proposta do time francês e renove seu contrato com a equipe, que por sua vez, estaria preparando um plano B: nada menos do que o brasileiro Richarlison.

O Paris Saint-Germain, por intermédio de seu diretor de futebol, Leonardo, teria feito uma nova proposta para o atacante: renovação de contrato de cinco anos, com opção de prolongar o vínculo por mais uma temporada, e um aumento salarial que o deixaria com o terceiro maior salário do elenco, atrás apenas de Messi e Neymar.

Mbappé, porém, recusou a proposta. Não é segredo para ninguém que o jogador da seleção francesa tem o interesse de atuar no Real Madrid. Como seu contrato só vai até o final da temporada 2021/22, estaria travando as negociações até poder assinar um pré-contrato com os merengues.

A situação fez com que o atleta fosse até vaiado por parte da torcida do PSG, na apresentação do time para a temporada no Parc de Princes, contra o Strasbourg. Caso fique claro a falta de interesse por parte do jogador em renovar seu vínculo, Leonardo e a direção do clube, então, estarão abertos a sondagens do mercado, e consequentemente, do Real Madrid.

Assim, no caso de Mbappé realmente ser vendido para o Real neste inicio de temporada - ainda de acordo com a RMC Sport, nenhum contato merengue chegou ao Paris Saint-Germain até o momento -, o clube estaria de olho em Richarlison, brasileiro do Everton, como plano B.

A chegada do "Pombo" seria uma indicação direta de Neymar, seu amigo pessoal e companheiro na seleção. O PSG já teria, inclusive, entrado em contato com o staff do atleta, que teria acenado positivamente à possibilidade: quem não teria interesse em jogar junto de nomes como Neymar, Messi e cia?

Desta maneira, o PSG segue em suas últimas tentativas para renovar o contrato de Mbappé, mas caso tenha que abrir mão do craque, pode formar um ataque completamente sul-americano. Ousadia e alegria em Paris.